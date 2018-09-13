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Из-за пробки, в которую попала жена президента Турции, уволят милиционеров

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- Оксана Гут
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Должностные лица допустившие, что первая леди Турции попала в пробку при выезде из ущелья Кырчын, понесут наказание. Вплоть до увольнения из правоохранительных органов. Об этом 12 сентября сообщил секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев.

С его слов, в настоящее время проводится служебное расследование.

Отметим, жены президентов Кыргызстана и Турции Айгуль Токоева и Эмине Эрдоган побывали в этногородке в ущелье Кырчын 3 сентября. По возвращению в столицу кортеж г-жи Эрдоган застрял в пробке почти на целый час.


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URL: https://www.vb.kg/373417
Теги:
пробки, Турция, увольнение, Патрульная милиция, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан, Реджеп Эрдоган
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