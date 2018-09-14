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Чиновники, замешанные в скандале с ремонтом музея, могут сбежать из страны

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- Бакыт Стамов
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Фракция "Ата Мекен" вынесла свое решение по итогам заседания по вопросу строительства и ремонта исторического музея. Лидер фракции Алмамбет Шыкмаматов зачитал его и поставил на голосование.

По итогам сегодняшнего заседания депутаты приняли решение поручить ГКНБ, Генпрокуратуре и Министерству культуры взять под особый контроль расследование по ситуации с проведением реконструкции исторического музея.

- Госагентство архитектуры и строительства Кыргызстана совместно с Министерством культуры при содействии Генпрокуратуры должны установить местоположение каждого гранитного и мраморного камней, демонтированных при ремонте исторического музея. Просим вас в течение месяца выполнить наше решение.

Кроме того, депутат Бахадыр Сулайманов попросил добавить, чтобы всех фигурантов этого дело не выпускали за пределы Кыргызстан.

- Во время следствия Госстрою, Мире Карабаевой и всем другим необходимо запретить выезжать за границу. Чтобы мы потом через месяц не слышали, что кто-то из них убежал за границу, - добавил он.

Депутаты одобрили его предложение и внесли его в общее решение фракции по итогам заседания.

Напомним, сегодня прошло заседание фракции "Ата Мекен", где депутаты с участием представителей правоохранительных органов обсудили вопрос по строительству и ремонту исторического музея.


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URL: https://www.vb.kg/373463
Теги:
Алмамбет Шыкмаматов, Бахадыр Сулейманов, Ата Мекен, Генеральная прокуратура, ГКНБ, прокуратура, музей
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