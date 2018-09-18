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История, как в Оше на свадьбе подрались две артистки

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- Оксана Гут
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На свадебном тое в ресторане Оша гостям пришлось разнимать певицу и тамаду. Инцидент произошел 15 сентября.

Эстрадная певица Айгерим Расул кызы и ведущая вечера Нурзат Токтосунова подрались из-за сценария.

Как пишет издание Turmush с ссылкой на страницу в соцсетях Айгерим, которая, кстати, находится в положении, эта тамада в течение нескольких часов откладывала ее выступление.

"Хотя ее просили сами гости и я. В итоге я выступила лишь под конец свадьбы в 23:45. А после подошла к ней с вопросом, почему она не объявила меня раньше. Она ответил, что сама знает, что и как ей делать. Потом начала распускать руки, чего я даже и не ожидала. Видимо она подумала, что беременная женщина беспомощна и не сможет ответить. Но она получила хороший ответ. После, схватив ее за волосы, начала вытаскивать на улицу, но меня остановили", - отметила певица.

После этой публикации высказалась и сама ведущая Нурзат Токтосунова.

"Ей не понравилось, что я дала выступить первой Айжамал Кабыловой, которая приехала раньше ее и старше Айгерим по возрасту. Выступив, Айгерим вступила со мной в конфликт в коридоре. Она говорила: "Кто ты такая, чтобы давать мне выступать после Айжамал. Она никто! Пусть покажет видео конфликта со звуком. Никогда не ожидала, что стану участником такого конфликта. За 15 лет работы в шоу-бизнесе никогда даже не повышала на кого-нибудь свой голос.Что касается того, что якобы подняла на нее руку, то всей общественности известно, как эта певица решает конфликты при помощи кулаков", - написала Токтосунова.

Как на потасовку двух деятельниц культуры отреагировали виновники торжества, неизвестно. Теперь, видимо, организаторы свадеб очень сильно задумаются прежде, чем приглашать обеих див на одно и то же торжество. Если их теперь вообще кто-то будет звать...


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URL: https://www.vb.kg/373510
Теги:
музыка, Ош, шоу-бизнес, драка, свадьба, Кыргызстан, Нурзат Токтосунова, Айжамал Кабылова, Айгерим Расул кызы
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