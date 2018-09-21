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Директор медицинского колледжа попался на взятке

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- ВБ
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10 сентября текущего года в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) с заявлением обратилась гражданка "А.Ж.", о принятии мер в отношении директора Общеобразовательного учреждения среднего профессионального медицинского колледжа "А.Б.", который требует с заявительницы 25 тысяч сомов за зачисление в указанное учреждение (при этом, ранее указанной гражданкой были уже внесены денежные средства в размере 30 тысяч сомов).

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 225 ч.2 (незаконное получение вознаграждения служащим) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Так, 12 сентября 2018 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при получении денежных средств в размере 25 тысяч сомов с поличным задержан директор Общеобразовательного учреждения среднего профессионального медицинского колледжа гражданин "Р.Н.".

В настоящее время ведётся следствие.

В органы ГСБЭП поступают многочисленные заявления по аналогичным фактам, что безусловно положительно сказывается на уровне доверия к Службе со стороны молодого поколения, однако хотелось отметить, что большинство заявлений приходит анонимно. В связи с этим Финансовая полиция рекомендует студентам (всем учащимся) не соглашаться на сомнительные предложения и в подобных ситуациях незамедлительно обращаться по телефону доверия 1955 или в Дежурную часть 0312 323091, 0312 323707, при этом указывать полностью свои контактные данные.

Также хотелось отметить, что в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О порядке рассмотрения обращений граждан" органами ГСБЭП принимаются меры в соответствии с Законом, невзирая на статус и положение подозреваемого объекта.

Как удалось выяснить VB.KG из собственных источников, речь идёт о медицинском колледже "Авиценна Билим".


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URL: https://www.vb.kg/373624
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Комментарии
Бишкек Кыргызстан
21.09.2018, 09:34
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Все берут. Например, только вчера 40 депутатов БГК проголосовали за нового спикера, отец которого поставляет уголь на Бишкекскую ТЭЦ по завышенным ценам. И ежу понятно, что такое единогласие вызвано отнюдь не гениальностью молодого парня без опыта. 

Из 40 депутатов из 41 присутствовавших "решили", что конфликта интересов нет, если спикером будет сын поставщика угля на ТЭЦ г.Бишкека. Я был более высокого мнения об умственных способностях депутатов БГК.

Хотя, я подозреваю, что депутаты как раз-таки очень умны: "подарки" получили, проголосовали "за", отлично понимая, что этого спикера скоро уберут с этой должности из-за конфликта интересов и отсутствие опыта. Профит на пустом месте !

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