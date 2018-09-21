Директор медицинского колледжа попался на взятке

10 сентября текущего года в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) с заявлением обратилась гражданка "А.Ж.", о принятии мер в отношении директора Общеобразовательного учреждения среднего профессионального медицинского колледжа "А.Б.", который требует с заявительницы 25 тысяч сомов за зачисление в указанное учреждение (при этом, ранее указанной гражданкой были уже внесены денежные средства в размере 30 тысяч сомов).

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 225 ч.2 (незаконное получение вознаграждения служащим) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Так, 12 сентября 2018 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при получении денежных средств в размере 25 тысяч сомов с поличным задержан директор Общеобразовательного учреждения среднего профессионального медицинского колледжа гражданин "Р.Н.".

В настоящее время ведётся следствие.

В органы ГСБЭП поступают многочисленные заявления по аналогичным фактам, что безусловно положительно сказывается на уровне доверия к Службе со стороны молодого поколения, однако хотелось отметить, что большинство заявлений приходит анонимно. В связи с этим Финансовая полиция рекомендует студентам (всем учащимся) не соглашаться на сомнительные предложения и в подобных ситуациях незамедлительно обращаться по телефону доверия 1955 или в Дежурную часть 0312 323091, 0312 323707, при этом указывать полностью свои контактные данные.

Также хотелось отметить, что в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О порядке рассмотрения обращений граждан" органами ГСБЭП принимаются меры в соответствии с Законом, невзирая на статус и положение подозреваемого объекта.

Как удалось выяснить VB.KG из собственных источников, речь идёт о медицинском колледже "Авиценна Билим".