Погода
$ 68.78 - 69.02
€ 80.76 - 81.59

Премьер-министру хотят дать больше полномочий и собственный фонд

219  1
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство юстиции сегодня, 21 сентября, вынесло на общественное обсуждение проект поправок к закону "О правительстве". Предлагаемые юристами поправки должны устранить расхождения между новой редакцией Конституции и действующим законом.

Министерство юстиции предлагает внести более 20 изменений в правила работы правительства. Основные касаются полномочий премьер-министра. К примеру, когда закон примут, глава правительства сможет уволить вышедших у него из доверия министров без согласия президента. То же самое касается назначений.

Кроме того, премьер-министр сможет заключать договор со своими министрами о выполнении ими тех или иных задач за определенный срок. Нарушение этого договора может стать причиной увольнения чиновника.

- Повышение ответственности правительства в целом и премьер-министра в особенности должно быть сопряжено с расширением его персональных полномочий. Нельзя не дать возможность премьеру стимулировать специально привлекаемых им специалистов, в том числе зарубежных. Поэтому законопроектом предлагается учредить Целевой фонд Премьер-министра, средства которого будут им использоваться исключительно для целей подготовки и имплементации приоритетных национальных проектов, - говорится в справке обоснования к проекту.

11 декабря 2016 года в Кыргызстане прошел референдум по изменению Конституции. Поправки касались в том числе работы правительства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373652
Теги:
Конституция, правительство, Кыргызстан, Министерство юстиции, Мухамметкалый Абулгазиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
007
21.09.2018, 15:47

Конечно, как же бывшему председателю Соцфонда без собственного фонда. Непривычно как-то - некуда руки запускать.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  