Премьер-министру хотят дать больше полномочий и собственный фонд

Министерство юстиции сегодня, 21 сентября, вынесло на общественное обсуждение проект поправок к закону "О правительстве". Предлагаемые юристами поправки должны устранить расхождения между новой редакцией Конституции и действующим законом.

Министерство юстиции предлагает внести более 20 изменений в правила работы правительства. Основные касаются полномочий премьер-министра. К примеру, когда закон примут, глава правительства сможет уволить вышедших у него из доверия министров без согласия президента. То же самое касается назначений.

Кроме того, премьер-министр сможет заключать договор со своими министрами о выполнении ими тех или иных задач за определенный срок. Нарушение этого договора может стать причиной увольнения чиновника.

- Повышение ответственности правительства в целом и премьер-министра в особенности должно быть сопряжено с расширением его персональных полномочий. Нельзя не дать возможность премьеру стимулировать специально привлекаемых им специалистов, в том числе зарубежных. Поэтому законопроектом предлагается учредить Целевой фонд Премьер-министра, средства которого будут им использоваться исключительно для целей подготовки и имплементации приоритетных национальных проектов, - говорится в справке обоснования к проекту.

11 декабря 2016 года в Кыргызстане прошел референдум по изменению Конституции. Поправки касались в том числе работы правительства.