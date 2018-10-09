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Парень забил насмерть пьяного мужчину, пытавшегося изнасиловать его мать

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- ВБ
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8 октября в дежурную часть ОВД Тюпского района поступило сообщение, что в одном из сел парень попытался изнасиловать пожилую женщину. По данному сообщению на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа районной милиции, сообщил VB.KG руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

При опросе свидетелей и очевидцев было установлено, что в этот же день примерно в 19.00 часов 30-летний мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, зашел к знакомым в дом, где попытался изнасиловать 78-летнюю пожилую женщину.

Женщина начала кричать и звать на помощь. Услышав крики матери, 30-летний сын силой выволок насильника во двор, где стал избивать обидчика своей матери. На шум драки прибыл участковый инспектор милиции, который был вызван по телефону соседями, и ему удалось вместе с другими соседями оттащить избивавшего парня, после чего сообщил в районную больницу и милицию.

Получивший тяжкие телесные повреждения нападавший мужчина был доставлен в районную больницу, где позже скончался, не приходя в сознание. Подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений также был доставлен в районную больницу, где дал признательные показания.

Факт попытки изнасилования был зарегистрирован в ОВД Тюпского района, по факту же избиения было возбуждено уголовное дело по ст. 104 ч.4 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего) УК КР.

Ведутся следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/374074
Теги:
изнасилование, Иссык-Кульская область, убийство, уголовное дело, забил насмерть, УВД
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Комментарии
Урри
09.10.2018, 11:03

Парня не осуждаю. Любой бы убил на его месте.

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