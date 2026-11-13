Выпуск бронеавтомобилей в Кыргызстане обеспечит 30 новых рабочих мест

В Кыргызстане реализуется инвестиционный проект по производству и сборке легкобронированных автомобилей военного и гражданского назначения. Общий объем инвестиций составляет 10 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по инвестициям при президенте КР.

По ее данным, глава ведомства Равшанбек Сабиров посетил ОсОО "С.М. ИЛБИРС", чтобы ознакомиться с ходом реализации проекта и оценить производственные возможности предприятия.

В рамках проекта предусмотрено создание 30 новых рабочих мест. Во время посещения стороны обсудили текущее состояние производства и перспективы его дальнейшего развития.

Равшанбек Сабиров подчеркнул важность подобных проектов для укрепления промышленного потенциала страны, внедрения современных технологий и расширения производственных возможностей.

В ведомстве отметили, что продолжат оказывать содействие инвесторам и сопровождать реализацию проектов, имеющих значение для социально-экономического развития Кыргызстана.