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Гелендвагены принадлежат родственнику кримавторитета Рустама Габбазова?

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- Бакыт Стамов
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В отношении водителей джипов "Гелендваген", которые вчера перекрыли центр Бишкека, будут приняты соответствующие меры. Об этом редакции VB.KG сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУОБДД Атыра Бекмурзаева.

По ее словам, уже оправлены ориентировки с номерами машин на все посты ГУОБДД.

- После того, как эти водители будут задержаны, мы подробно сообщим все подробности. Какое административное наказание их ждет, пока также не можем сказать. Все материалы дела сейчас изучаются, - заверила она.

Вместе с тем, кому именно принадлежат эти джипы, и что это было за мероприятие, узнать не удалось. Однако в комментариях к данному видео один из пользователей интернета написал, что это свадьба ближайшего родственника криминального авторитета Рустама Габбазова. По этой причине он выразил сомнение, что нарушителей будет ждать какое-либо наказание.

"Женился не то сын, не то племянник небезызвестного Рустама Габбазова. А министр, что министр? Он сам там в куче депутатов, мажориков и другого пипла мед-пиво пил. Черные, красные..... В общем, мероприятие было. Какие штрафы? Вы о чем, уважаемый читатель?", - написал он.

Справочно:

Вор в законе Рустам Габбазов родился 8 января 1974 года в Бишкеке. По национальности уйгур. Был самым молодым "вором в законе". "Коронован" был в Днепропетровске в возрасте 19 лет. За что и получил прозвище: Рустик Днепропетровский. Его отец Ильшат Габбазов был один из самых влиятельных представителей уйгурской диаспоры Кыргызстана. Был застрелен в центре Бишкека в своей машине 17 мая 2004 года неизвестными лицами. СМИ тогда предположили, что убийцы, расправляясь с Ильшатом Габбазовым, могли преследовать главную цель - заманить сюда его сына, который так и не приехал на похороны своего отца. Сам Рустам Габбазов пропал без вести 22 июля того же года в Подольске. Сообщалось, что неизвестные люди в форме сотрудников правоохранительных органов увезли его в неизвестном направлении. В то же время отечественная журналистка Эльнура Алканова в прошлом году упомянула в своем материале, что видела криминального авторитета на Всемирных играх кочевников.


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URL: https://www.vb.kg/374084
Теги:
МВД, ПДД, Бишкек, ГУОБДД, Гелендваген, Рустам Габбазов
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