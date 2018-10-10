Казахстан возмущен запретом Кыргызстана на ввоз мяса птиц и яиц

Казахстан назвал неправомерным введение в Кыргызстане запрета на ввоз мяса птиц и яиц из Алматинской и Северо-Казахстанской области республики. Сообщение об этом сегодня, 10 октября, опубликовано на сайте Министерства сельского хозяйства Казахстана.

В ведомстве отмечают, что в Алматинской области за последние 10 лет болезней птиц не зафиксировано. Карантин по болезни Ньюкасла птиц, объявленный в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области, снят 19 сентября 2018 года.

- В этой связи ограничения, введенные Кыргызской Республикой на ввоз мяса птицы и яиц из Алматинской и Северо-Казахстанской областей являются неправомерными.

Соответствующее письмо направлено в адрес Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики, - говорится в сообщении.

Напомним, 8 октября Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности ввела временный запрет на ввоз мяса птиц и яиц из Казахстана в Кыргызстан. Данная меря принята из-за опасений распространения болезни птичьего гриппа из Алматинской и Северо-Казахстанской областей Казахстана в Кыргызстан. В Госветинспекции подчеркнули, что готовы снять запрет, как только из Казахстана поступит официальное письмо, информирующее о эпизоотической ситуации на их территории.