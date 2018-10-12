На трассе Бишкек - Ош снег. ГУОБДД просит соблюдать меры безопасности

На автодороге Бишкек-Ош накануне выпал снег. Во избежание несчастных случаев ГУОББ просит тех, кто намерен ехать этим путем, проверить техническое состоянии своего авто и не выезжать в темное время суток. Об этом сообщил представитель пресс-службы ведомства по обеспечению безопасности дорожного движения Тилек Оторов.

- Мне прислали фото непогоды наши сотрудники. Они несут службу на этом участке и окажут помощь в случае необходимости, - подчеркнул Оторов.

Как уточняется, снимки снегопада сделаны накануне вечером.