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На трассе Бишкек - Ош снег. ГУОБДД просит соблюдать меры безопасности

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- Виктория Григоренко
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На автодороге Бишкек-Ош накануне выпал снег. Во избежание несчастных случаев ГУОББ просит тех, кто намерен ехать этим путем, проверить техническое состоянии своего авто и не выезжать в темное время суток. Об этом сообщил представитель пресс-службы ведомства по обеспечению безопасности дорожного движения Тилек Оторов.

- Мне прислали фото непогоды наши сотрудники. Они несут службу на этом участке и окажут помощь в случае необходимости, - подчеркнул Оторов.

Как уточняется, снимки снегопада сделаны накануне вечером.


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URL: https://www.vb.kg/374161
Теги:
Ош, Ошская область, погода, снегопад, транспорт, Кыргызстан, ГУОБДД, снег, выпал снег, град
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