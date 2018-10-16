Активист: С рудника Кара-Казык было украдено 14 тонн золота

С попустительства государственных органов и местных властей практически 14 тонн золота с месторождения Кара-Казык, расположенного в Чон-Алайском районе Ошской области, было украдено. Об этом редакции VB.KG заявил местный активист Абдылда Темирбердиев.

По его словам, он и другие активисты уже на протяжении многих лет пытаются донести до общественности и властей факты о нарушениях китайской компаний ОсОО "Кайди", ведущей разработку данного рудника.

- Согласно заключениям разведки 1977-1982 годов, на золоторудном месторождении Кара-Казык имеются запасы золота в размере 43 тонн 599 кг, серебра – 180 тонн 105 кг и меди – 38 тысяч 114 тонн. Среднее содержание золота составляет 14,9 грамм на тонну. Эти цифры для понимания. Теперь перейдем к нашим официальным данным. Согласно выданной Госгеологией разработчику лицензии за № 1633 АЕ в 2011-2016 годах было добыто 159,2 кг золота, а в 2016-2018 годах – 173,5 кг. По лицензии № 1632 АЕ в те же годы было получено 543,1 кг золота. Теперь суммируем эти цифры и получаем 875,8 кг. То есть это все, что было добыто с этого месторождения китайской компанией. Теперь вот начинается самое интересное. Опять же, согласно данным Госгеологии за 2017, на месторождении Кара-Казык осталось 29 тонн 400 кг. Теперь отнимем от первоначальной цифры запасов золота: 43 тонны 599 кг – 875,8 кг – 29 тонн 400 кг. Получаем 13 тонн 323 кг 500 г на сумму 635 миллионов 530 тысяч долларов, которые не отражены ни в каких отчетах. Куда делось это золото и деньги за него? К этой цифре прибавьте еще 54 тонны 929 кг серебра и 12 тысяч тонн меди, - озвучил Темирбердиев свои расчеты.

В подтверждение своей правоты активист привел ряд доказательств.

- Все это золото и другие полезные ископаемые они начали вывозить еще до того, как построили золотоперерабатывающую фабрику. Хотя по соглашению все должно быть наоборот. Об этом нарушении мы неоднократно писали, но все безрезультатно. Почему, невзирая на то, что в 1 тонне руды месторождения Кара-Казыка содержится 14,9 граммов золота, Госгеология выдает лицензию с указанием 8,7 граммов? Это же подтвердил и наш анализ, проведенный в лаборатории. То есть китайская компания скрывает 3,6 граммов золота с каждой тонны руды. Кроме того, в 2008 году местные руководители, грубо нарушив Земельный кодекс, отдали этой компании 600 гектаров земли, не проведя трансформации. Хотя разрешение на трансформацию было получено только в 2012 году. И наконец, как так получилось, что Джеруй с 80 тоннами золота был продан за 100 млн долларов, а Кара-Казыкский рудник всего за 55 тысяч долларов? - возмущен Темирбердиев.

Эти и другие факты местные активисты изложили в своём письме на имя главы Госкомитета энергетики, промышленности и недропользования Эмиля Осмонбетова.

- В этом письме мы изложили все эти факты, где также выдвинули ряд требований местного населения. В-первых, необходимо построить аффинажный цех, чтобы точно определять, сколько было взято с каждой тонны руды концентратов полезных ископаемых. Во-вторых, мы требуем, чтобы доля Кыргызстана в этом руднике составляла 50 процентов. В свете вышеперечисленных данных, это неправильно, что китайская компания владеет всеми 100 процентами, - добавил активист.