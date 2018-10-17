Цены на ГСМ росли, растут и будут расти дальше

В последние два года сезонного снижения цен на ГСМ в Кыргызстане не наблюдается. Об этом VB.KG сообщил исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана.

По его словам, это связано с изменениями в налоговой политике в России, где идет постоянное повышение цены.

- Причем эту нагрузку они переносят на сырьевую составляющую. Поэтому того сезонного понижения, которое наблюдалось раньше, ждать не стоит, а вот дальнейшего роста цен – да. Причем после пары лет низкой стоимости барреля цена на нефть также показывает тенденцию к увеличению. Если в начале года баррель стоил 68 долларов, сейчас – 80. В итоге это отражается на мировых ценах на бензин и ДТ, - пояснил редакции Кулов.

Что касается экспорта автомобильного топлива в Кыргызстан из Казахстана, где сейчас наблюдается значительный профицит ГСМ и большая затоваренность, то пока этот вопрос на стадии переговоров, отметил директор Ассоциации.

- Они хотели бы экспортировать топливо к нам в республику, но для этого им надо решить вопросы по соответствующим соглашениям с Россией. Там есть процедуры, которые должны быть ратифицированы через парламент РК и РФ. Правительство КР также ведет переговоры с представителями соседней республики, но пока документы не подписаны, - подчеркнул Кулов.

Директор Ассоциации считает, что до конца октября ГСМ по республике продолжат показывать ценовой прирост.

- До конца года не могу сказать. Однако по поступившей к нам информация, по оптовым ценам этот месяц видно, что они показали повышение от 20 до 50 долларов за тонну или примерно от 3 до 8 процентов. Если же стоимость бензина повысится где-то на сом, то дизтопливо подрастет значительно – от 2 до 4 сомов за литр, - уверен Кулов.

Конечно, признается директор Ассоциации нефтетрейдеров, организация всячески пыталась вести переговоры по уменьшению цены на импортируемое ГСМ.

- Но, к сожалению, мы сейчас не в такой позиции, чтобы требовать, так как нам дают объемы по остаточному принципу. Ведь НПЗ РФ в первую очередь снабжают внутренний рынок, а затем продают топливо в Европу, где они получают за него гораздо больше, чем у нас. Поэтому приходится брать по той стоимости, которую они устанавливают, - заверил Кулов. Он также подчеркнул, что нефтетрейдеры неоднократно предлагали и нашему правительству снизить существующий в КР акциз на ГСМ.

- Но кабмин пойти на это не может. Так как это повлияет на доход бюджета государства, - подытожил Улан Кулов.