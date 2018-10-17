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Жээнбеков сделал то, чего от него никто никак не ожидал

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- Андрей Заверухин, Екатерина Улитина
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Политическая стабильность и консолидация общества Кыргызстана – именно этим, по мнению политолога Эдила Осмонбетова, запомнился Сооронбай Жээнбеков на посту президента за минувший год. Об этом эксперт заявил во время круглого стола регионального экспертного клуба "Пикир" "Годовщина президентских выборов: Кыргызстан в поисках политического консенсуса и консолидации".

- Мы видели, что президент за 4 месяца сделал то, что никто от него не ожидал. Теперь мы видим совершенно другую систему. Сейчас в Кыргызстане нет политического противоречия между президентом, правительством и Жогорку Кенешем. Это тоже фактор политического консенсуса и стабилизации, - уверен Осмонбетов.

По мнению политолога, показательно в работе Жээнбекова его желание встречаться не только со своими советниками, но и с силовиками, бизнесменами, представителями общественности.

- Очень важно, что президент проводит консультации с силовиками, бизнесменами и гражданским обществом. На эти встречи пригласили людей, которых никогда или почти никогда не приглашали к президенту. И, главное, им дали возможность не только высказаться, но и повлиять на ситуацию. Президент предложил им должности завотделов. Какая-то часть согласилась, какая-то отказалась. Здесь можно упрекнуть и неправительственный сектор, представителям которого хочется сразу быть министрами, депутатами, а реально поработать, не только критиковать, многие не соглашаются, так как это сложнее, - добавил Эдил Осмонбетов.

Приглашение президента приняли лишь несколько общественных деятелей: Кадыр Маликов – эксперт в области религии, Эмиль Шукуров – эколог. Политик Мавлян Аскарбеков пошел работать в структуру мэрии Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/374307
Теги:
Кадыр Маликов, Мавлян Аскарбеков, Сооронбай Жээнбеков, президент, Кыргызстан, Эдил Осмонбетов, Эмиль Шукуров
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Комментарии
Бишкек Кыргызстан
17.10.2018, 17:32
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Сумма оценок комментариев
Плюсов: 76
Минусов: 28
Комментариев: 63

Неплохо было бы предоставить народу список из 35 коррупционеров, о которых президент говорил во время предвыборной компании.

Хотя, если подумать, я знаю, что эти коррупционеры - либо депутаты, либо их ставленники. Поэтому если этот список опубликовать - президента вынудят уйти, обвинив во всех смертных грехах.

Законы пишутся в Кыргызстане таким образом, что бороться с коррупционерами чрезвычайно тяжело.

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Бишкек
17.10.2018, 19:38

Почему нашим депутатам нельза оставаться просто человеком. Ведут себя так будто весь мир перевернули, а на деле всё только для себя делали. К примеру, их поездки по городу. Тысячи людей часами ждут на дорогах пока кто-то там "с выше" не проедет "государственные дела решать". Кому там было стыдно за то, что депутаты на маршрутках ездиют, а как же пенсионеры, инвалиды. Они на маршрутках и ничего.

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