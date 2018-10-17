Жээнбеков сделал то, чего от него никто никак не ожидал

Политическая стабильность и консолидация общества Кыргызстана – именно этим, по мнению политолога Эдила Осмонбетова, запомнился Сооронбай Жээнбеков на посту президента за минувший год. Об этом эксперт заявил во время круглого стола регионального экспертного клуба "Пикир" "Годовщина президентских выборов: Кыргызстан в поисках политического консенсуса и консолидации".

- Мы видели, что президент за 4 месяца сделал то, что никто от него не ожидал. Теперь мы видим совершенно другую систему. Сейчас в Кыргызстане нет политического противоречия между президентом, правительством и Жогорку Кенешем. Это тоже фактор политического консенсуса и стабилизации, - уверен Осмонбетов.

По мнению политолога, показательно в работе Жээнбекова его желание встречаться не только со своими советниками, но и с силовиками, бизнесменами, представителями общественности.

- Очень важно, что президент проводит консультации с силовиками, бизнесменами и гражданским обществом. На эти встречи пригласили людей, которых никогда или почти никогда не приглашали к президенту. И, главное, им дали возможность не только высказаться, но и повлиять на ситуацию. Президент предложил им должности завотделов. Какая-то часть согласилась, какая-то отказалась. Здесь можно упрекнуть и неправительственный сектор, представителям которого хочется сразу быть министрами, депутатами, а реально поработать, не только критиковать, многие не соглашаются, так как это сложнее, - добавил Эдил Осмонбетов.

Приглашение президента приняли лишь несколько общественных деятелей: Кадыр Маликов – эксперт в области религии, Эмиль Шукуров – эколог. Политик Мавлян Аскарбеков пошел работать в структуру мэрии Бишкека.