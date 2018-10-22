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Замдиректора "Кыргызаэронавигация" погиб в драке из-за незначительного ДТП

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- Екатерина Улитина
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Заместитель директора госпредприятия "Кыргызаэронавигация" Маматназар Жакыпбаев погиб во время разборок с другим водителем. Подробности VB.KG сообщили в правоохранительных органах.

По данным УОБДД по городу Бишкека, в воскресенье вечером, примерно в 20.30 в районе Южных ворот столкнулись автомобили Лексус и Тойота Камри.

- ДТП было незначительное, водители вышли поговорить. Однако договориться не смогли, между ними произошла ссора, которая переросла в драку. Когда сотрудники УОБДД приехали на место, Жакыпбаева уже увезла машина "Скорой помощи". По имеющимся данным, он скончался в по дороге в больницу, - рассказали в пресс-службе УОБДД.

В ГУВД Бишкека добавили, что, по предварительной информации, во время драки Маматназар Жакыпбаев получил удар и упал на землю, ударившись головой о бордюр. Материалы дела переданы в следственный отдел РОВД Октябрьского района.


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URL: https://www.vb.kg/374411
Теги:
ДТП, убийство, драка, Бишкек, Кыргызстан, Кыргызаэронавигация
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