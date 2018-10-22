Убийцам замдиректора "Госаэронавигации" грозит до 15 лет тюрьмы

По подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть заместителя директора Госпредприятия "Кыргызаэронавигация" Маматназара Жакыпбаева, задержаны двое мужчин. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

- Возбуждено уголовное дело по статье 104 часть 4 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Задержаны двое подозреваемых, они находятся в изоляторе временного содержания, - рассказали в ГУВД Бишкека.

По вменяемой статье им может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в воскресенье вечером погиб заместитель директора "Кыргызаэронавигации" Мамамтназар Жакыпбаев. По предварительным данным, его машина попала в небольшое ДТП, но разборка с мужчинами, сидевшими во второй машине, переросла в драку, во время которой Жакыпбаев упал и ударился головой. По дороге в больницу он скончался.