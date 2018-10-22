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Убийцам замдиректора "Госаэронавигации" грозит до 15 лет тюрьмы

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- Екатерина Улитина
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По подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть заместителя директора Госпредприятия "Кыргызаэронавигация" Маматназара Жакыпбаева, задержаны двое мужчин. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

- Возбуждено уголовное дело по статье 104 часть 4 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Задержаны двое подозреваемых, они находятся в изоляторе временного содержания, - рассказали в ГУВД Бишкека.

По вменяемой статье им может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в воскресенье вечером погиб заместитель директора "Кыргызаэронавигации" Мамамтназар Жакыпбаев. По предварительным данным, его машина попала в небольшое ДТП, но разборка с мужчинами, сидевшими во второй машине, переросла в драку, во время которой Жакыпбаев упал и ударился головой. По дороге в больницу он скончался.


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URL: https://www.vb.kg/374414
Теги:
ГУВД, Кыргызаэронавигация, МВД, ДТП, убийство, драка, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
Урри
22.10.2018, 10:40

Действительно, нужно посадить, чтобы другим "баранам" было это предупреждением о том, как вести себя на дорогах.

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