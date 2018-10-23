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Опасный поворот: В Жайыльском районе в ДТП погибли 2, пострадали 5

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- Оксана Гут
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В Жайыльском районе Чуйской области сегодня примерно в 00.30 на 167-168 км автодороги Бишкек-Ош произошло смертельное ДТП. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

По предварительной версии водитель Honda Odyssey проигнорировал знак "Опасный поворот", не снизил скорость и, потеряв управление, машина перевернулась.

- В результате на месте погиб сам водитель и одна из пассажиров – женщина средних лет. Также пострадали еще пятеро. Они госпитализированы в больницу, - сказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники УОБДД убедительно просят водителей в связи с погодными условиями во избежание ДТП соблюдать скоростной режим и дистанцию. А также перевести автомобили на зимние шины.


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URL: https://www.vb.kg/374442
Теги:
ДТП, Жайылский район, Ош, погибшие, смертность, Чуйская область, Бишкек, ГУОБДД, пострадавшие
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Комментарии
Нарын Кыргызстан
23.10.2018, 11:14
Карма: +18
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 28
Минусов: 10
Комментариев: 66

Так дело не в знаке и не в повороте, а в том, что наши дебилы летают по этой трассе под 160.

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