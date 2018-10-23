Сегодня состоятся похороны погибшей в ДТП матери депутата Каримова

После ДТП, в котором разбилась машина депутата ЖК Нодирбека Каримова, два человека еще остаются в больнице Токтогульского района. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Минздрава.

- В аварии пострадали пять человек. К сожалению, одна женщина скончалась. Еще двое получили лечение амбулаторно, двое – мужчина и женщина – остались в больнице. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное, - рассказали в Минздраве.

По данным родственников Нодирбека Каримова, он отказался от госпитализации. Сегодня состоится погребение его погибшей в ДТП матери.

Напомним, 21 октября Каримов с семьей ехал в сторону Бишкека по трассе Бишкек-Ош. В Жайылском районе Чуйской области он не справился с управлением. Автомобиль вылетел на обочину и перевернулся. В машине находились – мать, жена, теща и двое сыновей Нодирбека Каримова.