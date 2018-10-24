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Родственники замглавы "Кыргызавианавигации" ищут свидетелей трагедии

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- Екатерина Улитина
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Родственники погибшего после конфликта на дороге замдиректора ГП "Кыргызаэронавигация" Маматназара Жакыпбаева разыскивают свидетелей инцидента. Об этом на своей странице в социальной сети facebook написал сын погибшего Азирет Жакыпбаев.

- Все произошло примерно в 20:00. Мои родители находились в машине Тойота Камри, в их машину сзади врезалась машина марки Лексус. После чего оба автомобиля остановились, по предварительным данным, двое мужчин выволокли моего отца из машины и начали избивать его, вследствие чего мой отец скончался на месте. Экспертиза показала следы ран на голове моего отца. Эти личности были пойманы при попытке сбежать с места преступления. Также доказано, что оба нападающих были в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент эти личности хотят избежать или смягчить свое наказание. Они утверждают, что мой отец сам упал и ударился о бордюр, - пишет молодой человек.

VB.KG связалось с родственниками Маматназара Жакыпбекова. По их данным, подозреваемые настаивают, что они не били мужчину. Якобы он умер из-за сердечного приступа. Истинную причину смерти определят специалисты после проведения судмедэкспертизы.

По решению Октябрьского районного суда Бишкека подозреваемые арестованы на 2 месяца.

Родственники Маматназара Жакыпбаева обращаются ко всем, кто стал свидетелем этого инцидента. Они просят сообщать им любые данные по номеру:

+996 555 029 002

What"s app: ‭‭+36 20 349 3030‬‬

zhakypbaev@gmail.com


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URL: https://www.vb.kg/374477
Теги:
ДТП, суд, драка, Бишкек, Маматназар Жакыпбаев, Азирет Жакыпбаев
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Комментарии
Асхат
24.10.2018, 10:31

сразу видно что те, кто избили работают в ментовке. с помощью ментов, приехавших на место, мне кажется они намеренно слили в СМИ информацию, что погибший якобы в результате потасовки ударился головой об бордюр. Теперь эта версия будет гулять повсюду! На этом и будет качать следствие, я уверен. А это непредумышленное убийство или убийство по неосторожности. Минимум условный срок или поселение. 

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Нарын Кыргызстан
24.10.2018, 11:34
Карма: +21
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Плюсов: 31
Минусов: 10
Комментариев: 74

Ну так экспертиза выяснит от чего он умер, от удара кулаком, от удара о бордюр или от сердечного приступа. Это же все легко выяснить. Судя по тому что тех двоих посадили в СИЗО, не такие уж они блатные и нет у них особых связей. А иначе ходили бы под домашним арестом.

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