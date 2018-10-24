Родственники замглавы "Кыргызавианавигации" ищут свидетелей трагедии

Родственники погибшего после конфликта на дороге замдиректора ГП "Кыргызаэронавигация" Маматназара Жакыпбаева разыскивают свидетелей инцидента. Об этом на своей странице в социальной сети facebook написал сын погибшего Азирет Жакыпбаев.

- Все произошло примерно в 20:00. Мои родители находились в машине Тойота Камри, в их машину сзади врезалась машина марки Лексус. После чего оба автомобиля остановились, по предварительным данным, двое мужчин выволокли моего отца из машины и начали избивать его, вследствие чего мой отец скончался на месте. Экспертиза показала следы ран на голове моего отца. Эти личности были пойманы при попытке сбежать с места преступления. Также доказано, что оба нападающих были в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент эти личности хотят избежать или смягчить свое наказание. Они утверждают, что мой отец сам упал и ударился о бордюр, - пишет молодой человек.

VB.KG связалось с родственниками Маматназара Жакыпбекова. По их данным, подозреваемые настаивают, что они не били мужчину. Якобы он умер из-за сердечного приступа. Истинную причину смерти определят специалисты после проведения судмедэкспертизы.

По решению Октябрьского районного суда Бишкека подозреваемые арестованы на 2 месяца.

Родственники Маматназара Жакыпбаева обращаются ко всем, кто стал свидетелем этого инцидента. Они просят сообщать им любые данные по номеру:

+996 555 029 002

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zhakypbaev@gmail.com