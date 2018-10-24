Из-за школьной драки в Бишкеке уволен сотрудник внутренних дел

23 октября 2018 года, в на ленте VB.KG была опубликована статья с видеоматериалом под заголовком "Школьный рэкет: Видео, как избивают учеников 66-й школы Бишкека".

Далее, по сообщению пресс-службы ГУВД Бишкека, данный факт был зарегистрирован в УВД Свердловского района г. Бишкек, собранные материалы переданы в Следственную службу для дачи юридической оценки. Участники данного инцидента были установлены, ими оказались ученики 7, 8 классов (школы №66 - ред.).

По установленным предварительным данным, 23.10.2018 года примерно в 12:00 часов двое школьников Ш.у.Н. и З.А. столкнулись в коридоре школы, после чего у них возникла ссора. После окончания учебных занятий один из школьников отвел второго за магазин для выяснения отношений, в ходе словесной перепалки он несколько раз его ударил.

По данному факту было проведено служебное расследование. Согласно решения служебного расследования, за ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей, слабую работу профилактического характера, в результате которого была допущена драка среди учащихся УВК № 66 г. Бишкек:

- начальнику инспекции по делам несовершеннолетних УВД Свердловского района г. Бишкек майору милиции Б.А. был объявлен выговор.

- закрепленному руководителю общеобразовательного учреждения по Свердловскому району начальнику отделения криминалистического сопровождения и оперативного анализа УВД Свердловского района г. Бишкек капитану милиции К.Т. был объявлен выговор.

- участковому уполномоченному милиции Службы общественной безопасности ГОМ-6 УВД Свердловского района г. Бишкек старшему лейтенанту милиции Б.И. было объявлено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

- участкового инспектора инспекции по делам несовершеннолетних УВД Свердловского района г. Бишкек лейтенанта милиции Б.А. освободить от занимаемой должности с понижением.