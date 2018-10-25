Камчыбек Ташиев берет себе в невестки модель и актрису

В семье экс-депутата Камчыбека Ташиева готовятся принять пополнение. Сын политика Тай-Мурас Ташиев в ближайшее время намерен взять в жены актрису, модель и певицу Эркеайым Абдуллаеву. Об этом сообщают отечественные СМИ и личная страничка актрисы в соцсетях.

По данным СМИ, 10 октября текущего года прошел обряд сватовства сойко салуу. Серьги, согласно традициям, надевала ее будущая свекровь. Видео об этом выложила на своей странице сама Эркеайым.

Уже в конце этого месяца пройдет мероприятие "кыз узатуу" (проводы невесты, - прим. авт.). А на 9 ноября назначена уже сама дата свадьбы, с чем и поздравляем молодых.

К слову, Эркеайым в переводе кыргызского означает "капризная госпожа".