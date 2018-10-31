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Почему бы на Иссык-Куле не провести аналог питерских "Алых парусов"

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Новому министру туризма идея. Почему бы в Кыргызстане выпускникам школ не провести на Иссык-Куле аналог "Алых парусов", как в Санкт Петербурге?

Давно мечтаю попасть на это событие в России, только одно но: доставлять выпускников на Иссык-Куль, только автобусами в ПОЛНОМ соответствии с правилами перевозки пассажиров и обязательном сопровождении ГАИ и машины скорой мед помощи.

Преимущество - привлечет и увеличит внутренний поток туристов раньше сезона. Плюс следом провести обновленный конкурс "Голос Азии" или, как в РК именуют, "Азия Даусы". Если не ошибаюсь, "Голос Азии" уже не проводят. И все это в рамках интеграции молодежных движений стран ЕАЭС.

Народную новость прислал Тунгуч


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URL: https://www.vb.kg/374548
Теги:
конкурс, школа, выпускной вечер, Иссык-Куль
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