Почему бы на Иссык-Куле не провести аналог питерских "Алых парусов"

Новому министру туризма идея. Почему бы в Кыргызстане выпускникам школ не провести на Иссык-Куле аналог "Алых парусов", как в Санкт Петербурге?

Давно мечтаю попасть на это событие в России, только одно но: доставлять выпускников на Иссык-Куль, только автобусами в ПОЛНОМ соответствии с правилами перевозки пассажиров и обязательном сопровождении ГАИ и машины скорой мед помощи.

Преимущество - привлечет и увеличит внутренний поток туристов раньше сезона. Плюс следом провести обновленный конкурс "Голос Азии" или, как в РК именуют, "Азия Даусы". Если не ошибаюсь, "Голос Азии" уже не проводят. И все это в рамках интеграции молодежных движений стран ЕАЭС.

Народную новость прислал Тунгуч