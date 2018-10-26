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В Узбекистане найдено тело убитой 8-летней девочки

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- Виктория Григоренко
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Тело 8-летней жительницы Хивинского района Хорезмской области Узбекистана Дианы Ахмедовой, родители которой работали в России, обнаружили в арыке, протекающем через территорию села "Пишканак". Об этом сообщает centralasian.org.

Отмечается, что девочка бесследно пропала 21 день назад.

- По подозрению в убийстве задержан ее двоюродный дядя. Мотивы убийства неизвестны. Родители ребенка более трех лет находились на заработках за пределами родины. Ее воспитывали бабушка и дедушка по линии отца. 24 октября тело их внучки было найдено в арыке, который протекает в 7 километрах от его дома. Его отыскали после того, как их родственник признался в том, что задушил несовершеннолетнюю и бросил в арык. Сам подозреваемый не объясняет причину своего поступка. Следователи не исключают, что речь может идти о изнасиловании девочки, - отмечает издание.

Как уточняется, отец Дианы Хушнуд Якубов вернулся в Узбекистан сразу после того, как узнал о пропаже своего единственного ребенка.


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URL: https://www.vb.kg/374558
Теги:
дети, изнасилование, миграция, трудовая миграция, убийство, Узбекистан
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