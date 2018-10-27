К чему приведет переход на кыргызскоязычное делопроизводство?

Кыргызстан переводит делопроизводство на государственный язык. Каковы будут последствия?

С первого января следующего года делопроизводство в государственных учреждениях республики будет вестись исключительно на кыргызском языке. По мнению многих экспертов и гражданских активистов, такой шаг будет иметь последствия не только для граждан, не владеющих кыргызским, но и усугубит ситуацию с кадрами, т.к. послужит поводом для очередного оттока русскоязычных специалистов.

По этому поводу на своей странице в соцсетях высказался председатель международного ОО "Люди мира" Алишер Ташматов, который написал, что "сегодня, когда страна стоит на коленях и выживает лишь благодаря грантам, внешним заимствованиям и кредитам, а также перечислениям от трудовых мигрантов, я думаю, не нужно создавать языковых барьеров. Нужно стремиться к укреплению межнационального единства, к развитию экономики и укреплению социальной сферы через развитие производства, возрождение сельского хозяйства и т.д.".

Блогер также подчеркивает, что кыргызский язык граждане страны знать и изучать обязаны, поскольку государственный язык "нужен и важен, как и история, и культура, и традиции Кыргызстана", но не за счет утраты русского языка, которая приведет к очередному оттоку русскоязычных профессионалов из страны.

Кроме того, по мнению Алишера Ташматова, страна не готова к переходу на кыргызский язык и с точки зрения перевода нормативно-правовых и технических терминов. В этой связи он призвал власти не торопиться, а подготовить условия для перехода документооборота на государственный язык.

В том, что в Кыргызстане складывается неправильная языковая политика, уверен и общественный деятель, эксперт по вопросам безопасности Таалатбек Масадыков.

- Конечно, кыргызский язык нужно развивать, но не в ущерб русскому. Нужно развивать государственный язык и создавать условия, при которых население будет к нему приобщаться. Я считаю, что нужно стремиться к тому, чтобы все граждане знали и говорили не только на кыргызском и русском, но еще и на других ведущих мировых языках. Это правильный подход, знание нескольких языков делает нас не только образованнее, но и богаче духовно, - подчеркнул в интервью VB.KG эксперт.

Помимо того, что официальный язык в Кыргызстане является средством коммуникации с миром, т.е. обеспечивает республике участие в мировых политических и экономических процессах, включая интеграцию в такие международные объединения, как ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и т.д., его значимость обусловлена высоким уровнем внешней миграции, основным направлением которой является Россия. Для миллиона кыргызстанцев, проживающих в российских городах, знание русского языка открывает множество дополнительных возможностей.

О том, что русский язык востребован в Кыргызстане, говорят цифры. В школах республики, как в столице, так и в регионах русскоязычные классы переполнены – в них учатся по 40-60 человек. Несмотря на это, количество школ с русским языком преподавания по республике постепенно сокращается.

Таалатбек Масадыков считает, что сужение возможностей изучения официального языка в республике происходит, прежде всего, в связи с оттоком специалистов. Политики в этом эксперт не видит.

- Я думаю, что сужение возможностей изучения русского языка, прежде всего в регионах, связано с тем, что специалисты разъехались. Кроме того, с каждым годом все слабее становится техническая база. Но это проблема не политики в отношении русского языка, а проблема недостатка кадров, которая наблюдается повсеместно. Поэтому я не стал бы политизировать этот момент и думать, что ведется целенаправленная кампания против русского языка. Это просто бардак в стране, который коснулся и этой сферы тоже, - отметил собеседник VB.KG.

Аргументируя свое мнение, эксперт подчеркнул, что по сравнению со многими другими государствами бывшего СССР, в Кыргызстане статус русского языка достаточно высок, учитывая, что он закреплен в Конституции КР и является официальным языком республики.

Комментируя заявления отдельных политиков и депутатов, Таалатбек Масадыков назвал их националистически популистскими.

- Многие из парламентариев, чиновников и политиков – это проходимцы, в подавляющем большинстве не образованные люди, которые не владеют грамотой ни на русском, ни на кыргызском языках, но умеют получать выгоду из всего. Так вот, за деньги или чтобы заработать политические очки они будут говорить то, что нужно тем или иным группам, - подытожил беседу Таалатбек Масадыков.

Говоря о перспективах русского языка в Кыргызстане, политолог Кубатбек Асаснов напомнил, что после развала СССР многие постсоветские страны перешли на национальные языки, которые не смогли полностью заменить функции, которые выполнял до этого русский язык.

-Русский обеспечивал доступ населения бывших республик СССР к мировому информационному пространству, поэтому страны, отказавшиеся от него, практически оказались в информационной изоляции. Наиболее критично эта ситуация отразилась на таких сферах, как наука и высшее образование, - добавил собеседник редакции.

По мнению Кубатбека Асанова, сегодня Россия является центром академической мобильности для граждан СНГ. Абитуриенты из стран Содружества составляют порядка 80-ти процентов иностранных студентов, поступающих в российские вузы, среди которых немало и кыргызстанцев.

- Россия – одна из немногих стран, предоставляющих этой категории студентов возможность бесплатного обучения. Ежегодно по квоте в российские вузы отправляются учиться около шестисот студентов из Кыргызстана. Если говорить о платном обучении, то оно намного дешевле, чем, например, в университетах США, Канады, Великобритании и т.д. Но при этом уровень российского образования, которое соответствует мировым стандартам, не уступает западному, что подтверждают выпускники, работающие в передовых отраслях экономики, техники, науки и т.д., - добавил эксперт.

Исходя из понимания роли русского языка для Кыргызстана, его президент Сооронбай Жээнбеков призвал кыргызстанцев учить кыргызский язык и сохранять русский, который, по словам главы государства дополняет и разнообразит духовное богатство и культуру кыргызского народа.