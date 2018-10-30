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Туалетную бумагу сделали из учебника истории Кыргызстана

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- Елена Цой
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Пользователь Facebook Алишер опубликовал в Facebook возмутительное видео - на обратной стороне упаковки туалетной бумаги, произведенной в Кыргызстане, была страница из учебника Истории мировой и Кыргызстана за 5 класс.

И это в ситуации недостатка учебников в стране.

Можно предположить, что на переработку пошла так называемая "переработка" - прогоночные листы, на которых при печати отрабатывается цветоотдача, вносятся необходимые корректировки.

Наверняка эта версия объясняет происхождение "туалетной" истории. Потому что сложно представить, чтобы сознательный человек пустил такие в прямом и переносном смысле ценные издания на макулатуру.

В любом случае профильным ведомствам нужно прояснить этот момент.


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URL: https://www.vb.kg/374647
Теги:
торговля, образование, Кыргызстан, Министерство образования
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