Туалетную бумагу сделали из учебника истории Кыргызстана

Пользователь Facebook Алишер опубликовал в Facebook возмутительное видео - на обратной стороне упаковки туалетной бумаги, произведенной в Кыргызстане, была страница из учебника Истории мировой и Кыргызстана за 5 класс.

И это в ситуации недостатка учебников в стране.

Можно предположить, что на переработку пошла так называемая "переработка" - прогоночные листы, на которых при печати отрабатывается цветоотдача, вносятся необходимые корректировки.

Наверняка эта версия объясняет происхождение "туалетной" истории. Потому что сложно представить, чтобы сознательный человек пустил такие в прямом и переносном смысле ценные издания на макулатуру.

В любом случае профильным ведомствам нужно прояснить этот момент.