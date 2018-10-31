В ЖК предлагают штрафовать за надругательство над ак калпаком

Депутат ЖК Экмат Байпакпаев вынес на общественное обсуждение проект Закона КР "О придании национальному головному убору Ак калпак статуса культурного символа". В проекте предусмотрено наказание виновных в надругательстве над национальным головным убором.

Как отмечается в справке-обосновании, законопроект направлен на улучшение имиджа важнейшего элемента культурного наследия кыргызского народа - Ак калпака.

"Предусматривается установление правовой базы его охраны, поддержка и развитие, популяризация, создание условий для формирования Ак калпака в качестве культурного символа республики. Законопроект направлен на повышение узнаваемости государства и народа Кыргызстана через сохранение исторического наследия и культуры ношения Ак калпака. Отныне законопроект предусматривает за надругательство над национальным головным убором Ак калпак наложение штрафа 1 категории (для физических лиц - 10 расчетных показателей, для юридических лиц - 50 расчетных показателей). Полномочия по рассмотрению нарушений в соответствии с вводимой нормой передается органам местного самоуправления", - говорится в документе.

Уточняется, что законопроект не предусматривает расходов, покрываемых за счет государственного бюджета, а также не направлен на регулирование предпринимательской деятельности.