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В Санкт-Петербурге кыргызстанца с разбитой головой доставили в больницу

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- Екатерина Улитина
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В больницу Санкт-Петербурга поступил 31-летней мужчина с множественными травмами головы и тела.

Предположительно пострадавший является гражданином Кыргызстана. Информацию об этом подтвердили в посольстве Кыргызстана в России.

- Конкретной информации в нашем распоряжении пока нет, но можем подтвердить, что такой случай, действительно, произошел. Сейчас наша канцелярия выясняет все подробности и детали произошедшего, - прокомментировали в посольстве.

По данным российских СМИ, у кыргызстанца открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытые травмы в области живота и груди.


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URL: https://www.vb.kg/374704
Теги:
посольство, Россия, травмы, Кыргызстан, больница
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Комментарии
Нарын Кыргызстан
01.11.2018, 17:36
Карма: +53
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Минусов: 15
Комментариев: 107

Опять наверно наши подрались.

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