В Санкт-Петербурге кыргызстанца с разбитой головой доставили в больницу

В больницу Санкт-Петербурга поступил 31-летней мужчина с множественными травмами головы и тела.

Предположительно пострадавший является гражданином Кыргызстана. Информацию об этом подтвердили в посольстве Кыргызстана в России.

- Конкретной информации в нашем распоряжении пока нет, но можем подтвердить, что такой случай, действительно, произошел. Сейчас наша канцелярия выясняет все подробности и детали произошедшего, - прокомментировали в посольстве.

По данным российских СМИ, у кыргызстанца открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытые травмы в области живота и груди.