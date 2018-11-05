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Разыскиваются свидетели ДТП! Девушка почти сутки простояла с плакатом

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке, на пересечении улиц Токомбаева и Токтоналиева в течение нескольких часов стояла женщина с плакатом, призывающим отозваться свидетелей ДТП, произошедшего 21 октября. Фотографии девушки разместили пользователи в социальных сетях.

Таким образом родственница одного из подозреваемых пытается найти свидетелей, которые видели, что произошло после ДТП, и привлечь внимание к тому, что подозреваемые не имеют отношение к смерти водителя пострадавшей машины.

Речь идет о ДТП, после которого погиб замдиректора ГП "Кыргызаэронавигация" Маматназар Жакыпбаев. Напомним, около 8 вечера 21 октября внедорожник врезался в Тойоту Камри. Водители вышли из машины, чтобы оценить ущерб. Через несколько минут чиновнику стало плохо, позже он скончался по дороге в больницу.

В этой трагической истории есть две версии: родственники погибшего утверждают, что Маматназара Жакыпбаева избили молодые люди из внедорожника. Родственники подозреваемых, напротив, убеждают, что никакой драки не было, а чиновник умер от сердечного приступа.

Сейчас оба подозреваемых арестованы на два месяца, их обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности. Кроме того, установлено, что водитель в момент совершения ДТП был в нетрезвом состоянии.

По данным пользователей соцсетей, девушка простояла на перекрестке более 20 часов.


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URL: https://www.vb.kg/374738
Теги:
ДТП, погибшие, уголовная ответственность, конфликт, Бишкек, ГУОБДД, забил насмерть, Маматназар Жакыпбаев, Кыргызаэронавигация, МВД
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