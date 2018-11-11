Разыскивается виновник ДТП в Бишкеке!

Бишкекчанин, пользователь FB Каныбек Куватпеков разместил в соцсети следующее сообщение:

"Всем доброй ночи! Прошу откликнуться всех неравнодушных граждан, которые видели ДТП на пересечении улиц Элебаева и Геологическом переулке (район - СИЗО-1) в ночь на 10.11.2018 г. В эту ночь, в промежутке времени с 02:00 по 06:00 часов утра, был совершен наезд на автомашину Лада Самара-2115, серебристого цвета, которая была припаркована на обочине дороги, по причине того, что проезд во двор перекрыт из-за ремонта переулка. Водитель, совершивший ДТП, скрылся с места происшествия! Важна любая информация, и при наличии таковой, предусмотрено денежное вознаграждение! Всем спасибо!".

Пользователи после просмотра фото разбитой машины предположили, что это было не ДТП, а случай вандализма - и хозяину нужно искать человека с битой или топором.

Свидетели происшествия могут сообщить информацию в Народную новость VB.KG.