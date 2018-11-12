Сегодня ГКИТиС подпишет договор с "ВЕГА" по реализации Безопасного города

12 ноября 2018 года в 9.00 утра в конференц-зале Государственного комитета информационных технологий и связи (ГКИТиС) состоится подписание договоров между Госкомитетом и российской компанией ОАО "Концерн радиостроения "ВЕГА", по реализации первого этапа проекта "Безопасный город". Об этом пресс-служба госкомитета сообщила накануне ночью.

После подписания документов, состоится совместный брифинг, где представители ГКИТиС и ОАО "Концерн радиостроения "ВЕГА" обещают ответить на все интересующие вопросы представителей СМИ.