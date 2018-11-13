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Сбежал подозреваемый в жестоком убийстве на Иссык-Куле

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники УВД Иссык-Кульской области установили личность подозреваемого в жестоком убийстве жителя Каракола. Им оказался 32-летний бишкекчанин, ранее судимый за скотокрадство.

- Свидетели утверждают, что он последний, с кем убитого видели живым. Они же рассказали, что в день убийства мужчины поругались, ссора началась в Караколе, потом они сели в машину и уехали, - рассказал VB.KG пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

По его словам, задержать и допросить подозреваемого не удалось. Сейчас он находится в бегах.

Напомним, рано утром 27 октября в арыке на окраине села Жон-Булак в Иссык-Кульской области местные жители нашли изуродованное тело мужчины. Предположительно, его забили насмерть каким-то предметом, превратив лицо в кровавую кашу. Вскоре личность убитого была установлена. Им оказался 32-летний житель Каракола. Вместе с женой он держал небольшой продовольственный магазин.


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URL: https://www.vb.kg/374850
Теги:
Иссык-Кульская область, Каракол, убийство, забил насмерть, УВД
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