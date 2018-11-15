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В Бишкеке мусоровоз врезался в троллейбусный столб

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- Оксана Гут
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Водитель грузовой машины не справился с управлением и врезался в троллейбусный столб. ДТП произошло сегодня утром примерно в 8.30 в районе Пишпека, на пересечении улиц Льва Толстого и Термечикова. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД ГУВД Бишкека.

- Машина принадлежит частной компании ОсОО "АБ Транс Групп". Сейчас она водворяется на штрафстоянку. Водитель проходит экспертизу на наличие алкоголя в крови. Скорее всего, он трезв, просто его транспорт занесло на дороге, - отметили в УОБДД столицы.

К счастью, в самой аварии никто не пострадал. Однако более чем на час движение троллейбусов было остановлено. Пассажиры были вынуждены все это время стоять на морозе и ждать, когда работа общественного транспорта восстановится.

Отметим, частная компания ОсОО "АБ Транс Групп" предоставляет транспортные и специализированные услуги по сбору, погрузке, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов.


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URL: https://www.vb.kg/374889
Теги:
Бишкекское троллейбусное управление, гололед, дороги, ДТП, мусор, Бишкек, общественный транспорт, ГУОБДД
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Комментарии
Месний .
15.11.2018, 11:23
Карма: +18
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 20
Минусов: 2
Комментариев: 20

А была ли та дорога посыпана песком?  Раз грузовик занесло, дорогу видимо не посыпали. У нас Тазалык вечно рапортует о том, что все дороги посыпали, а на деле оказывается, что только центральные.

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