В Бишкеке мусоровоз врезался в троллейбусный столб

Водитель грузовой машины не справился с управлением и врезался в троллейбусный столб. ДТП произошло сегодня утром примерно в 8.30 в районе Пишпека, на пересечении улиц Льва Толстого и Термечикова. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД ГУВД Бишкека.

- Машина принадлежит частной компании ОсОО "АБ Транс Групп". Сейчас она водворяется на штрафстоянку. Водитель проходит экспертизу на наличие алкоголя в крови. Скорее всего, он трезв, просто его транспорт занесло на дороге, - отметили в УОБДД столицы.

К счастью, в самой аварии никто не пострадал. Однако более чем на час движение троллейбусов было остановлено. Пассажиры были вынуждены все это время стоять на морозе и ждать, когда работа общественного транспорта восстановится.

Отметим, частная компания ОсОО "АБ Транс Групп" предоставляет транспортные и специализированные услуги по сбору, погрузке, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов.