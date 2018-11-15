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27-летний нарынчанин варварски разбил инсталляцию #ЯлюблюБишкек

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- Оксана Гут
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Инсталляция в виде объемных букв #ЯлюблюБишкек, что на бульваре Молодой Гвардии, была варварски разбита. Инцидент произошел сегодня примерно в 2 часа ночи. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Отмечается, что по горячим следам сотрудниками УИМ УВД Ленинского района был задержан 27-летний М. уулу Т. Он оказался уроженцем Нарынской области.

По данном факту возбуждено уголовное дело по ст. 174 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, причинившее значительный ущерб" УК КР.

Правонарушение наказывается тройным айыпом в размере от ста до двухсот расчетных показателей (10 тыс - 20 тыс сомов), исправительными работами сроком до двух лет.


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URL: https://www.vb.kg/374893
Теги:
вандализм, задержание, Ленинский район, Нарынская область, уголовная ответственность, штраф, Бишкек, мэрия, УВД
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Комментарии
Месний .
15.11.2018, 14:31
Карма: +18
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 20
Минусов: 2
Комментариев: 21

Автор статьи видимо плохо понимает русский язык. Штраф и тройной айып это разные вещи. Размер тройного айыпа в кодексе нигде не указывается и указан быть не может, т.к. это тройное возмещение ущерба, размер которого определяет экспертиза. В статье четко сказано - либо штраф, либо тройной айып, либо исправительные работы.

Автор на журфаке училась или нет? Какой первый принцип журналистики? Информация должна быть достоверной. Я на журфаке не учился и то лучше вас знаю. Почему так? Как вас там на работу берут, тоже по блату что ли?

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