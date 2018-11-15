27-летний нарынчанин варварски разбил инсталляцию #ЯлюблюБишкек

Автор статьи видимо плохо понимает русский язык. Штраф и тройной айып это разные вещи. Размер тройного айыпа в кодексе нигде не указывается и указан быть не может, т.к. это тройное возмещение ущерба, размер которого определяет экспертиза. В статье четко сказано - либо штраф, либо тройной айып, либо исправительные работы.
Автор на журфаке училась или нет? Какой первый принцип журналистики? Информация должна быть достоверной. Я на журфаке не учился и то лучше вас знаю. Почему так? Как вас там на работу берут, тоже по блату что ли?