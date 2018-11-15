27-летний нарынчанин варварски разбил инсталляцию #ЯлюблюБишкек

Инсталляция в виде объемных букв #ЯлюблюБишкек, что на бульваре Молодой Гвардии, была варварски разбита. Инцидент произошел сегодня примерно в 2 часа ночи. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Отмечается, что по горячим следам сотрудниками УИМ УВД Ленинского района был задержан 27-летний М. уулу Т. Он оказался уроженцем Нарынской области.

По данном факту возбуждено уголовное дело по ст. 174 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, причинившее значительный ущерб" УК КР.

Правонарушение наказывается тройным айыпом в размере от ста до двухсот расчетных показателей (10 тыс - 20 тыс сомов), исправительными работами сроком до двух лет.