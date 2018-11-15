Бывшая жена погибшего в ЦУМе мужчины отказалась от претензий к обвиняемому

26 ноября Свердловский суд Бишкека продолжит заседание по делу о смерти мужчины в подвале ЦУМа. Сегодня были допрошены двое из пяти свидетелей. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Верховного суда КР.

Обвиняемым по делу проходит 25-летний реализатор сотовых телефонов. В ходе процесса он частично признал свою вину, мол, бил за то, что мужчина попытался украсть его телефон. Но убивать не хотел.

Молодой человек, к слову, по-прежнему находится в ИВС.

Как отметили в Верховном суде, законный представитель – бывшая жена погибшего – от претензий к обвиняемому отказалась. Суд был ознакомлен со встречным заявлением от потерпевших.

Напомним, 28 августа в подвале ЦУМа произошла словесная перепалка, переросшая в драку, между продавцом и клиентом. В результате полученных ударов 45-летний мужчина умер.

Было возбуждено уголовное дело по статье 104 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" УК КР.