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Бывшая жена погибшего в ЦУМе мужчины отказалась от претензий к обвиняемому

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- Оксана Гут
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26 ноября Свердловский суд Бишкека продолжит заседание по делу о смерти мужчины в подвале ЦУМа. Сегодня были допрошены двое из пяти свидетелей. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Верховного суда КР.

Обвиняемым по делу проходит 25-летний реализатор сотовых телефонов. В ходе процесса он частично признал свою вину, мол, бил за то, что мужчина попытался украсть его телефон. Но убивать не хотел.

Молодой человек, к слову, по-прежнему находится в ИВС.

Как отметили в Верховном суде, законный представитель – бывшая жена погибшего – от претензий к обвиняемому отказалась. Суд был ознакомлен со встречным заявлением от потерпевших.

Напомним, 28 августа в подвале ЦУМа произошла словесная перепалка, переросшая в драку, между продавцом и клиентом. В результате полученных ударов 45-летний мужчина умер.

Было возбуждено уголовное дело по статье 104 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" УК КР.


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URL: https://www.vb.kg/374896
Теги:
Верховный суд, Свердловский район, суд, уголовная ответственность, драка, Бишкек, забил насмерть, ИВС, ЦУМ
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