Минэконом разработал законопроект о лицензионно-разрешительной системе в КР

Министерство экономики Кыргызской Республики разработало проект Закона "О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике", сообщает пресс-служба ведомства.

Законопроект предполагает подразделение лицензий на три группы:

1. Право доступа к общенациональным ресурсам:

а) на деятельность с ограниченными ресурсами или с использованием квот.

2. Внешнеторговая деятельность;

3. Разрешение на деятельность, связанную с опасностью:

а) выдаваемые на вид деятельности.

Выдача лицензий на право доступа к общенациональным ресурсам осуществляется на конкурсной/тендерной основе.

По словам главы Минэкономики КР Олега Панкратова, к первой группе относятся лицензии, которые дают право доступа к общенациональным ресурсам: недра, водные ресурсы, земли и так далее.

"Здесь принцип прост. Это рыночные механизмы, и за право пользования общим ресурсом нужно платить максимально высокую рыночную стоимость. Такие лицензии будут продаваться на рынке через проведение аукционов и тендеров.

Второй вид лицензий, которые регулируют торговлю. Это лицензии, касающиеся не конкретного субъекта, а те, которые в целом влияют на внешнеторговую деятельность. Лицензия выдается на завоз и вывоз определенного вида продукции. Принцип лицензирования будет определен законом о внешней торговле.

Третий вид лицензий носит разрешительный характер. Конституция закрепляет за каждым гражданином право ведения предпринимательской деятельности. Это не должно никак ограничиваться.

Если вдруг государство считает, что эта деятельность потенциально опасная, то государство должно само на себя взять все ограничения и затраты, связанные с перепроверкой необходимости подтверждения компетенции и наличия тех или иных ресурсов бизнесмена для осуществления деятельности. Эта лицензия должна быть бесплатной.

Требования по лицензированию не должны применяться, если это подпадает под предмет технического регулирования. То есть, оборот товаров не будет подпадать под принцип лицензирования. Не должны выдаваться лицензии, если деятельность страхуется. Остается только небольшая часть видов деятельности, которая подпадает под вышеперечисленные категории. Вот там действует принцип гильотины. Если государственные органы докажут, что необходимые лицензионные риски есть, тогда соблюдены принципы, которые позволят вводить дополнительные требования опять же за счет государства. Это большая реформа, которую мы сегодня предлагаем", - рассказал министр.

Проектом также вводится норма передачи отдельных функций государственного органа по лицензированию на аутсорсинг. Согласно которой госорган вправе привлекать на основании договора саморегулируемую организацию для оказания услуг по лицензированию отдельных видов деятельности (аутсорсинг), определяемых Правительством КР.

Устанавливается норма, где в случаях, когда лицензирующему органу для лицензирования требуется получение документов, выдаваемых другими организациями, лицензирование осуществляется в упрощенном порядке по принципу "Единое окно", при котором лицензирующий орган получает указанные документы самостоятельно без участия субъекта предпринимательства.