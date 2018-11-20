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На "Безопасный город" из бюджета уже ушло более 100 млн сомов

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- Оксана Гут
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Через 90 дней, крайний срок – 108 дней, заработает первый комплекс проекта "Безопасный город". "Я уверяю", - заявил депутатам Жогорку Кенеша глава Государственного комитета информационных технологий и связи КР Бактыбек Шаршембиев.

Отметим, сегодня в ГУОБДД прошло выездное заседание парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

Шаршембиев заверил, что в завершение этого года будет проведен конкурс на второй комплекс, и до конца 2019-го проект заработает по всей стране. Он также отметил, что в ближайшие полтора месяца на основных перекрестках города будут установлены 38 фото-, видеофиксаторов.

- То есть техникой не будет охвачен весь город? Значит, в центре будет "Безопасный город", а за пределами – в жилмассивах – останется старая система? Граждане ждут реальных изменений, они не поверят в реальность проекта, - возмутился нардеп Мирлан Жеенчороев.

Депутат поинтересовался, сколько уже бюджет государства потратил на реализацию проекта.

- 76 млн сомов пошло на создание центра мониторинга и обработки данных. Это только на условия для штата из 75 сотрудников МВД. Еще 56 млн сомов, из которых 36 млн – для "Кыргыз почтасы" или другой компании за рассылку писем. Остальное на материально-техническую базу, - сообщил начальник ГУОБДД Канат Джумагазиев.

= А что тогда остается финансировать победившей компании "Вега"? - вопросил Жеенчороев.

- Когда мы рассматривали прежние проекты "Безопасного города", в обязанности компании входило строительство административного центра, техническое обеспечение. То есть все расходы покрывал победитель тендера. А сейчас "Вега" выиграла лишь установку фото-, видеооборудования на 2,5 млрд сомов?! И проект не окупаем для нас, то есть сейчас стоит лишь срок – 5 лет – расплатиться с "Вегой" за счет штрафов, - отметил парламентарий.

Что касается расщепления штрафов, то, по информации ГУОБДД, 20% из всей собранной суммы пойдет в МВД, 5% - ГКНБ за резервное хранение данных, 20% через ГУОБДД той компании, которая займется отправкой и распечаткой писем нарушителям.

Депутатам напомнили, что в рамках пилотного проекта с 12 апреля на четырех перекрестках Бишкека были установлены камеры фиксации нарушений ПДД. Так за 7 месяцев выявлены 200 тыс нарушителей на общую сумму штрафов 206 млн сомов.


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URL: https://www.vb.kg/374986
Теги:
дороги, ДТП, ПДД, штраф, информационные технологии, Мирлан Жеенчороев, Жогорку Кенеш, Безопасный город, ГУОБДД, МВД
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