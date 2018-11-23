Погода
$ 69.80 - 69.90
€ 79.00 - 80.20

Жители Нарынской области просят поблагодарить Владимира Путина

2279  2
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) совместно с Министерством труда и социального развития КР при финансовой поддержке Российской Федерации мотивирует сельских жителей Нарынской области на улучшение своей жизни посредством постройки ирригационных систем.

Так, одним из подобных примеров стал Жерге-Талский айыл окмоту Нарынской области, где местные жители практически вручную построили 1000 метров бетонного канала. В качестве поддержки каждый человек, участвующий в строительстве канала, получил 6 мешков муки и 35 литров масла от ВПП ОНН. .

Как пояснила редакции VB.KG глава Жерге-Талского айыл окмоту Гулмайрам Учугенова, данный проект даёт возможность сельским жителям заполучить 200 гектаров заброшенных земель.

- Для этого было принято решение выкопать бетонные лотки оставшегося с советских времен канала и использовать их для строительства нового. За короткий срок местные жители провели все работы. И после запуска канала мы оросим 200 гектаров земли, которые распределим среди них же. Это даст им значительный дополнительный заработок, - сказала она.

В свою очередь представитель посольства России в Кыргызстане Виктор Харченко отметил, что благодаря этому проекту люди собственными руками улучшают свою жизнь.

- Нам было приятно, что жители сел благодарили не только ВПП ООН и Правительство РФ, но и просили передать слова благодарности президенту России Владимиру Путину. Также хочу подчеркнуть, что Правительство РФ планирует продлить финансирование таких проектов в Кыргызстане ещё на 5 лет, - сказал он VB.KG.

"Всего по Ак-Талинскому району Нарынской области было реализовано 24 таких проекта. Преимущественно работы велись по реабилитации и строительству объектов, которые служат укреплению продовольственной безопасности. В частности, речь идет о ирригационной системе: строительство либо очистка каналов, укрепление дамб насосных станций, мосты, дренажи и другие объекты", - пояснил специалист ВПП ООН Самат Эрмеков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375044
Теги:
гуманитарная помощь, земельный участок, Нарынская область, Россия, ВПП ООН, мука, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
почему?
23.11.2018, 16:40

а сами они этого сделать не могли? вот в этом и есть наша проблема - сидеть и ждать пока кто-нибудь не позаботиться сделать нашу жизнь лучше. давным-давно могли бы самостоятельно построить этот канал и использовать земли. какого черта сидели? лень? 

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Месний .
23.11.2018, 19:24
Карма: +43
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 48
Минусов: 5
Комментариев: 48

Лень главный бич нашего народа. Они бы и дальше на заднице сидели и ничего не делали. А тут просто раздавали по 6 мешком муки и 35 литров масла на одного человека. Можно очень неплохо на зиму затариться или даже продать. Могу поспорить, что там еще и украли половину или раздали тем кто всего один день работал.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  