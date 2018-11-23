Жители Нарынской области просят поблагодарить Владимира Путина

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) совместно с Министерством труда и социального развития КР при финансовой поддержке Российской Федерации мотивирует сельских жителей Нарынской области на улучшение своей жизни посредством постройки ирригационных систем.

Так, одним из подобных примеров стал Жерге-Талский айыл окмоту Нарынской области, где местные жители практически вручную построили 1000 метров бетонного канала. В качестве поддержки каждый человек, участвующий в строительстве канала, получил 6 мешков муки и 35 литров масла от ВПП ОНН. .

Как пояснила редакции VB.KG глава Жерге-Талского айыл окмоту Гулмайрам Учугенова, данный проект даёт возможность сельским жителям заполучить 200 гектаров заброшенных земель.

- Для этого было принято решение выкопать бетонные лотки оставшегося с советских времен канала и использовать их для строительства нового. За короткий срок местные жители провели все работы. И после запуска канала мы оросим 200 гектаров земли, которые распределим среди них же. Это даст им значительный дополнительный заработок, - сказала она.

В свою очередь представитель посольства России в Кыргызстане Виктор Харченко отметил, что благодаря этому проекту люди собственными руками улучшают свою жизнь.

- Нам было приятно, что жители сел благодарили не только ВПП ООН и Правительство РФ, но и просили передать слова благодарности президенту России Владимиру Путину. Также хочу подчеркнуть, что Правительство РФ планирует продлить финансирование таких проектов в Кыргызстане ещё на 5 лет, - сказал он VB.KG.

"Всего по Ак-Талинскому району Нарынской области было реализовано 24 таких проекта. Преимущественно работы велись по реабилитации и строительству объектов, которые служат укреплению продовольственной безопасности. В частности, речь идет о ирригационной системе: строительство либо очистка каналов, укрепление дамб насосных станций, мосты, дренажи и другие объекты", - пояснил специалист ВПП ООН Самат Эрмеков.