Избивавшая на видео девушку в Оше судима за воровство и хулиганство

Сотрудники УВД Оша установили личности девушек, которые фигурируют на распространенном в соцсетях видео драки. Об этом VB.KG сообщили в УВД Оша.

Как отмечается, инцидент произошел 21 ноября 2018 года.

- Пострадавшая является ученицей Ошской школы, 2002 года. Бившая ее - жительницей села Отуз-Адыр Карасуйского района. Ранее нападавшая была судима за воровство и хулиганство. Сейчас проходит еще по одному делу за воровство, - отметили в УВД.

Уточняется, что девушки гуляли в парке, где и подрались.

- В ГУВД данное происшествие зарегистрировали как хулиганство. Девушки отказались писать друг на друга заявления. На фото пострадавшая одета в красное, хулиганка – посередине, - добавили в УВД Оша.