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Избивавшая на видео девушку в Оше судима за воровство и хулиганство

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- Виктория Григоренко
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Сотрудники УВД Оша установили личности девушек, которые фигурируют на распространенном в соцсетях видео драки. Об этом VB.KG сообщили в УВД Оша.

Как отмечается, инцидент произошел 21 ноября 2018 года.

- Пострадавшая является ученицей Ошской школы, 2002 года. Бившая ее - жительницей села Отуз-Адыр Карасуйского района. Ранее нападавшая была судима за воровство и хулиганство. Сейчас проходит еще по одному делу за воровство, - отметили в УВД.

Уточняется, что девушки гуляли в парке, где и подрались.

- В ГУВД данное происшествие зарегистрировали как хулиганство. Девушки отказались писать друг на друга заявления. На фото пострадавшая одета в красное, хулиганка – посередине, - добавили в УВД Оша.


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URL: https://www.vb.kg/375046
Теги:
избиение, Ош, Ошская область, суд, хулиганство, преступление, УВД
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Комментарии
Batman
23.11.2018, 15:22

одна в хиджабе, потом с пеной изо рта орете что эти девушки добрые.

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Месний .
23.11.2018, 19:30
Карма: +43
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Плюсов: 48
Минусов: 5
Комментариев: 48

Да их хоть в паранжу замотай. Если нутро гнилое, оно таким и останется. Хиджаб это же сейчас что-то типа моды. А может просто родители заставляют.

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