На площади Ала-Тоо полным ходом началась установка главной елки страны

Установкой ели занимаются сотрудники двух муниципальных предприятий - "Бишкексвет" и "Тазалык".

Елка будет высотой 25 метров и диаметром 12 метров, на каркасе будут крепиться 2 тысячи 400 хвойных веток. Новогодняя красавица будет украшена 350 игрушками, новогодним узором из дюралайта, протяженностью 4 900 погонных метров, 240 метрами светодиодной гирлянды и 240 метрами мишуры.

Концепция оформления столицы, разработанная МП "Бишкекглавархитетура", носит название "Зимняя сказка".

Центром праздничной композиции на площади Ала-Тоо станет инсталляция "Ледяной трон" по мотивам сказки "Снежная королева", установленная на месте фонтана. Инсталляцию будут окружать ледяные горки с разноцветной подсветкой внутри и животные: снежный барс, благородный олень, архар и беркут.

На двадцати фонтанах, расположенных по периметру площади, также разместятся шестнадцать ледяных кристаллов с подсветкой.

Также главный художник столицы Марат Жороев предложил новогодний логотип с элементами из герба города Бишкек и стилизацией цифры 2019.