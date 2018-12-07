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Услышали. Правительство подписало документ о беспошлинных поставках ГСМ

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- Виктория Григоренко
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Нефтетрейдеры республики продолжают бесперебойно обеспечивать республику необходимыми объемами ГСМ. Подписан в настоящее время правительство и индикативный баланс на 2019 год. Об этом сообщили в Ассоциации нефтетрейдеров КР.

В организации напомнили, что 3 декабря 2018 года Ассоциацией распространена информация о задержке профильными ведомствами подписания индикативного баланса и связанных с этим рисков.

"Благодаря предпринятым оперативным мерам вопрос о беспошлинных поставках ГСМ на 2019 год был решен. Тем самым созданы условия для дальнейшего стабильного и надежного обеспечения республики нефтепродуктами", - отмечают нефтетрейдеры.

В целом по их данным, в течение 11 месяцев 2018 года в республику было импортировано 901,5 тысяч тонн нефтепродуктов. Из них 399,3 тысяч тонн бензина и 502,2 тысяч тонн дизтоплива, информирует Ассоциация.

"Товарные остатки ГСМ на начало декабря 2018 года составляют около 82 тысяч тонн нефтепродуктов, включая около 43 тыс. тонн бензина и 39 тыс. дизтоплива. Стоит отметить, что нефтетрейдеры полностью покрывают потребности республики в ГСМ, тем самым реализуя свою главную задачу по обеспечению Кыргызстана нефтепродуктами, и не допуская возникновения какого-либо дефицита", - добавили нефтретрейдеры.


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URL: https://www.vb.kg/375338
Теги:
ГСМ, Казахстан, нефть, НПЗ, правительство, Россия, цены, Кыргызстан, бензин, дизтопливо
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