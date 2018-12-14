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На цифровизацию госорганов было потрачено 50 млн долларов - результатов нет

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- Бакыт Стамов
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Сегодня государственные органы показывают низкий уровень заинтересованности в переходе на предоставление цифровых услуг. Об этом заявил президент КР Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности, который проходит сегодня в Бишкеке.

По слова главы государства, госорганы пытаются безосновательно ограничивать доступ к своим данным.

- За последние 7 лет были израсходованы более 50 миллионов долларов на цифровизацию госорганов. Несмотря на это граждане так и не получили качественных цифровых услуг, - сказал президент.

Вместе с тем Жээнбеков отметил, что госорганами финансовые средства расходуются на приобретение устаревшего оборудования.

- Всё это отрицательно сказывается на предпринимаемых государством мирах по цифровизации. В итоге у нас нет результатов, - добавил Сооронбай Шарипович.

Отметим, сегодня в Кыргызстане проходит заседание Совета безопасности по вопросу "О мерах по цифровому развитию КР"


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URL: https://www.vb.kg/375491
Теги:
коррупция, правительство, президент, информационные технологии, Кыргызстан, совбез, Сооронбай Жээнбеков
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