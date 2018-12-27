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В России иностранным гражданам запретят работать водителями такси

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- Бакыт Стамов
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В России со следующего года запретят иностранцам работать водителями такси. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, сообщают российские СМИ.

По словам парламентария, до 11 января 2019 года соответствующие поправки в закон о легковом такси будут внесены и приняты в окончательном виде.

"Однозначно иностранным водителям без российского гражданства будет запрещено работать на легковом такси. При этом данная норма коснется именно таксомоторных перевозок. На других видах транспорта - пожалуйста, там более жесткий контроль и к водителям, и к выпускам автомобилей", - сказал Москвичев.

Коснется ли этот законопроект кыргызстанцев, которые работают в России таксистами? Этот вопрос редакция VB.KG адресовала Государственной службе миграции КР, представитель которой пояснил, что согласно правилам ЕАЭС, членом которого является Кыргызстан, этот закон не должен коснуться отечественных мигрантов.

- Еще до вступления в ЕАЭС были проработаны преференции, согласно которым по трудовым отношениям наши мигранты имеют все права, как и граждане России. Поэтому кыргызстанцам, которые уже работают таксистами, опасаться нечего, - сказали в ГСМ КР.


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URL: https://www.vb.kg/375797
Теги:
законопроект, Россия, трудовая миграция, ЕАЭС, Кыргызстан, такси
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