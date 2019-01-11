Мальчик выстрелил из винтовки в глаз 6-летнему брату

9 января примерно в 14.30 в селе Благовещенка Сузакского района дома у А.М. 1991 г.р. произошло ЧП. Двое детей А.С. 2012 г.р. и А.Ш. 2008 г.р. из села Аскар-Ата играли с винтовкой (пневматическим оружием).

В итоге А.Ш. выстрелил в глаз своему младшему родственнику - шестилетнему А.С.

Как сообщили VB.KG в УВД Джалал-Абадской области, так как это произошло случайно, родители пострадавшего мальчика отказались от претензий к родственникам и от проведения судмедэкспертизы.

Ребенок был госпитализирован в областную больницу.

Как сообщают местные СМИ с ссылкой на лечащего врача, состояние мальчика тяжелое - он находится в коме. У него серьезная травма головного мозга, необходима операция на правом глазу. Маленького пациента осмотрят специалисты из Оша.