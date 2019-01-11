Погода
$ 69.79 - 69.91
€ 80.22 - 80.85

Мальчик выстрелил из винтовки в глаз 6-летнему брату

796  1
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

9 января примерно в 14.30 в селе Благовещенка Сузакского района дома у А.М. 1991 г.р. произошло ЧП. Двое детей А.С. 2012 г.р. и А.Ш. 2008 г.р. из села Аскар-Ата играли с винтовкой (пневматическим оружием).

В итоге А.Ш. выстрелил в глаз своему младшему родственнику - шестилетнему А.С.

Как сообщили VB.KG в УВД Джалал-Абадской области, так как это произошло случайно, родители пострадавшего мальчика отказались от претензий к родственникам и от проведения судмедэкспертизы.

Ребенок был госпитализирован в областную больницу.

Как сообщают местные СМИ с ссылкой на лечащего врача, состояние мальчика тяжелое - он находится в коме. У него серьезная травма головного мозга, необходима операция на правом глазу. Маленького пациента осмотрят специалисты из Оша.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375982
Теги:
Джалал-Абадская область, несовершеннолетние, несчастный случай, операция, оружие, Сузакский район, Кыргызстан, больница, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Рик
11.01.2019, 16:09

Тупые родители - тупые дети. Не можете детей воспитать - не размножайтесь.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  