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Сартбаев: Текебаев показал себя как авантюрист и конъюнктурщик

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- Бакыт Стамов
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Омурбек Текебаев является политическим игроком национального масштаба. Однако в беседе, в которой он расхвалил Адахана Мадумарова, лидер "Ата Мекена" показал себя как обычный авантюрист конъюнктурщик. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился активист и главный редактор газеты "Азия Ньюс" Асланбек Сартбаев.

По его словам, превознесение до небес Мадумарова выйдет боком самому Текебаеву.

- Разве мы не помним как на парламентских дебатах Мадумаров припомнил Текебаеву его знаменитое видео. Эти люди разные во всем и прежде всего в политических взглядах. И прекрасно это понимая, Текебаев лицемерно заявляет что их идеи на 90 процентов схожи. Если это так, то почему тогда они все время находились практически на ножах, - задался вопросом собеседник редакции.

Сартбаев убежден, что Текебаев, как политик, таким образом преследует краткосрочные цели.

- Текебаев всегда что-то делает с определенными намерениеми. На этот раз он хочет вывести вперед Мадумарова и ближе к весне слепить из него "модератора" бузатеров и новых мародеров. В то же время нельзя забывать что и Атамбаев за кулисами поддерживает Мадумарова, преследуя схожие цели. К сожалению истинные намерения этих реваншистов остаются неведомыми для общества, - продолжил он.

Прокомментировал активист и высказывание Текебаева по поводу разделения ветвей власти и построения в Кыргызстане парламентской формы правления. В частности, главный "атамекеновец" высказался за значительное урезывание полномочий президента.

- Видимо Текебаев вообще не воспринимает своих избирателей за разумных существ. Он же сам сегодняшнюю систему своими руками и построил в 2010 году. Эти политики старой формации, к сожалению, продолжают использовать манипуляции и подменять факты, чтобы запутать людей. Мы должны этому противостоять, - сказал Сартбаев.

Отметим, в своем недавнем интервью изданию super.kg Омурбек Текебаев назвал Адахана Мадумарова политическим лидером и отметил, что из взгляды на 90 процентов совпадают.

"Если в Кыргызстане сегодня пять политических лидеров, то Мадумаров бесспорно один из них. Если два лидера, то один из них точно Мадумаров. Такую оценку я даю положению Адахана Кимсанбаевича в сегодняшних исторических реалиях", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/375999
Теги:
Адахан Мадумаров, Омурбек Текебаев, Ата Мекен, выборы, Кыргызстан, Асланбек Сартбаев
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