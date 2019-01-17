Действующие тарифы на электроэнергию незаконны, считает парламентарий

Депутат Жогорку Кенеша Аида Исмаилова уверена, что действующие тарифы на электроэнергию незаконны. Об этом она заявила сегодня, 17 января, на заседании Жогорку Кенеша.

- Срок действующей тарифной политики истек, но тарифы продолжают действовать незаконно, - заявила депутат.

По мнению Исмаиловой новые тарифы на свет правительство планирует принять весной 2019 года.

- Мы не должны политизировать тарифную политику, но должны исключить все коррупционные риски. Первый риск – это Нацэнергохолдинг. По сути мы передали миллиардные государственные активы в частные руки – Нацхолдингу. Теперь госпредприятия, которые, если верить ГАРТЭК (Госагентсво регулирования топливно-энергетического комплекса – vb.kg), сами не получают прибыль, вынуждены содержать этот холдинг. Эти расходы включаются в тариф для населения. Я лишь хочу, чтобы правительство исключило этот риск, то есть Нацэнергохолдинг, - заключила Аида Исмаилова.

Она считает, что в новой тарифной политике тариф для населения должен остаться 70 тыйынов в пределах потребления до 2 тысяч киловатт.