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Действующие тарифы на электроэнергию незаконны, считает парламентарий

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- Екатерина Улитина
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Депутат Жогорку Кенеша Аида Исмаилова уверена, что действующие тарифы на электроэнергию незаконны. Об этом она заявила сегодня, 17 января, на заседании Жогорку Кенеша.

- Срок действующей тарифной политики истек, но тарифы продолжают действовать незаконно, - заявила депутат.

По мнению Исмаиловой новые тарифы на свет правительство планирует принять весной 2019 года.

- Мы не должны политизировать тарифную политику, но должны исключить все коррупционные риски. Первый риск – это Нацэнергохолдинг. По сути мы передали миллиардные государственные активы в частные руки – Нацхолдингу. Теперь госпредприятия, которые, если верить ГАРТЭК (Госагентсво регулирования топливно-энергетического комплекса – vb.kg), сами не получают прибыль, вынуждены содержать этот холдинг. Эти расходы включаются в тариф для населения. Я лишь хочу, чтобы правительство исключило этот риск, то есть Нацэнергохолдинг, - заключила Аида Исмаилова.

Она считает, что в новой тарифной политике тариф для населения должен остаться 70 тыйынов в пределах потребления до 2 тысяч киловатт.


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URL: https://www.vb.kg/376086
Теги:
коррупция, отключение электроэнергии, тарифы, Аида Исмаилова, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Нацэнергохолдинг, Электрические станции
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Комментарии
Афера АША
17.01.2019, 11:12

Афера АША 2.16сом за кВт

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Асхат
17.01.2019, 11:28

очень правильное замечание. вообще надо по максимуму убрать всех посредников между поставщиками электричества и населением. сейчас на сетях сидят везде посредники и снимают свою маржу. такого не должно быть!

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