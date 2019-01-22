Беспошлинно экспортировать бензин в Кыргызстан теперь будет и Казахстан

Вопрос по беспошлинным поставкам ГСМ из Казахстана в Кыргызстан решится на следующей неделе после визита представителей ГКПЭН в соседнюю республику. Об этом VB.KG сообщили в ведомстве.

Как отмечается, сегодня в Бишкеке идет вторая часть переговоров между ведомствами двух стран.

- Пока обсуждаются 15 статей проекта соглашения, а уже в Казахстане решится вопрос по индикативным поставкам ГСМ и маркам топлива, которое будут импортировать к нам в страну по железной дороге. Контроль по этому вопросу с нашей стороны осуществляет Госпромэнерго, а со стороны РК – Минэнерго. В любом случае, казахи также готовы организовать в КР беспошлинную поставку своего топлива, - пояснили в ГКПЭН.

Напомним, ранее сообщалось, что соглашение с казахстанскими поставщиками бензина в Кыргызстан будет реализовано в феврале этого года. Пока речь идет лишь о ввозе одного вида топлива - АИ-92. Его доставку, как предполагается, будут осуществлять 3-4 компании. Однако заменить объем российского топлива на рынке нашей республики Казахстан в любом случае не сможет, но вот значительно расширить и снизить количество нелегально ввозимого в страну из соседнего государства ГСМ, безусловно.