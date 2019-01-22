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Сборной Кыргызстана по футболу восхитились за рубежом

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- Оксана Гут
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Для кыргызстанцев нынешняя ночь была горячее, чем новогодняя. Еще бы - в Эмиратах сборная Кыргызстана по футболу играла против арабских спортивных коллег.

Сначала Кирнет буквально взорвался, когда наши сравняли счет: первый, второй гол. Потом все виртуальные болельщики замерли в ожидании исхода овертайма. Затем возмутились "постановочным" падением игрока сборной ОАЭ и негодовали от назначенного судьей пенальти. Удар – гол. Счет на табло 3:2 не в нашу пользу. Мы проиграли, но боролись достойно, сошлись в постах и комментариях пользователи Facebook.

- Горжусь! Спасибо! Впервые за 27 лет вы подарили надежду всему Кыргызстану! – отреагировала на поражение отечественных спортсменов Гуля Алмамбетова.

- Нас ОАЭ не выиграл, мы проиграли судье. Мы показали красивый, комбинационный футбол. Я за VAR. Больше всех от ошибок судейства пострадала наша сборная, - оценил матч Бакыт Дегенбаев.

К слову, тех, кто высказался критично в адрес главного рефери Фу Минга немало.

- Судью на мыло! Его арабы купили, - поделился мнением Жылдызбек Керимбаев.

- Хочу пожаловаться на китайского рефери, который отнял победу у нашей сборной, - написал Адиль Турдукулов.

- Федерация футбола Кыргызской Республики верните Ак-Шумкару победу, обратитесь в Дисциплинарный Комитет ФИФА! – подала идею Эльмира Токтогулова.

Но главное для болельщиков всё-таки то, как отыграли 1/8 финала наши футболисты. А они, безусловно, были на высоте.

- Очень обидно. На последних секундах перекладина сыграла за хозяев поля, впрочем, как и судья. Судья отдельная тема для обсуждения. Если под лупой оценивать его работу, то отчетливо видно, что он в спорных моментах посвистывал в сторону сборной ОАЭ. Не увидел игру рукой в штрафной у арабов, но назначил неочевидный пенальти в наши ворота. А ребята бились до конца! Не поддавались провокациям. Просто не хватило удачи - об этом свидетельствуют две перекладины и штанга. Спасибо за незабываемые эмоции и кыргызскую футбольную мечту! Тренерскому штабу и футболистам низкий поклон, - поделился впечатлениями Esen Kozubaevich Shishkaraev.

- Пожалуй, это лучший матч, который я когда-либо смотрел, - резюмировал Chyngyz Tashbaev.

И что вдвойне приятно, что кыргызстанских спортсменов отметили не только соотечественники.

- Кыргызская Республика показала себя отлично, ее сборной будет не хватать на турнире. Хорошие игроки, отличная энергия, захватывающий подход к играм. Крестинин соединил хорошую сторону с четким планом игры. Было очень приятно наблюдать за ними последние несколько месяцев, - оставил в Твиттере свой отзыв бывший сингапурский профессиональный футболист, тренер Rhysh Roshan Rai.

- Какое потрясающее завершение для ОАЭ против Кыргызской Республики. Во-первых, в конце основного времени, а затем и в дополнительное время. Я думаю, что каждый нейтральный болельщик был на кыргызской стороне! Такие усилия заслуживают гораздо большего. Где я могу купить футболку Валерия Кичина? – написал австралийский бывший футболист Rob Cornthwaite.

‏Что уж и говорить. Наши футболисты прославили Кыргызстан на весь мир. И можно с уверенностью сказать, что несмотря на поражение в матче, национальная сборная вошла в историю. Остается только пожелать ей дальнейших успехов и достижения новых высот!

И, конечно же, отдельная благодарность нашим согражданам, отправившимся поддержать сборную в Эмираты. Эдиль Байсалов выложил в сети небольшое видео, где фанаты наших футболистов за несколько минут до окончания матча осталось несколько минут начали петь гимн Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/376181
Теги:
матч, ОАЭ, спорт, футбол, Центральная Азия, Кыргызстан
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Комментарии
зап/части для ТНВД -
22.01.2019, 14:41
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Минусов: 38
Комментариев: 141

китайский судья после этого матча стал миллионером.......позорник.

Нашему Кыргызскому Спорткомитету нужно обязательно подать ПРОТЕСТ в ФИФА,

чтобы такие судьи не решали исход матча!

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