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"Беззубый, улыбающийся болванчик". Минздраву досталось от Карамушкиной

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- Екатерина Улитина
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Депутат ЖК от партии СДПК Ирина Карамушкина на пленарном заседании эмоционально раскритиковала министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева. Негодование депутата вызвало молчание министра после освобождения из под стражи лжелекаря Хашима Зайналиева.

- Я хочу подчеркнуть, что беззубый Минздрав… Если бы был настоящий профессионал - сильный, смелый министр, он бы противостоял этому беззаконию, он бы выступал. У меня впечатление, что правительству нужны такие молчаливые, улыбающиеся болванчики-министры, которые должны молчать и получать зарплату. Почему правительство не берет сильных и смелых профессионалов? Я считаю, что президента обманули, ему сказали, что у Хашима Зайналиева есть лицензия. У него нет лицензии! На имя президента в защиту лекаря направили письмо профессора и журналисты. Про журналистов не буду говорить, я знаю они могут туда-сюда работать. Но мне стыдно за кандидата биологических наук, доцентов, деятелей науки и культуры, - завершила свое выступление Ирина Карамушкина.

Депутат напомнила о смертях в "клинике" Хашима Зайналиева. Так, в июле 2016 года "скорая помощь" зафиксировала смерть 56-летней женщины. Лекарь пытался провести ей операцию, но она умерла, и он вызвал медиков. В феврале 2017 скончалась еще одна женщина. Также по данным депутата, в апреле 2018 года от рака умерла женщина, которая на пресс-конференции утверждала, что прошла лечение у Зайналиева и исцелилась. В декабре 2018 года после лечения у лжелекаря в Центр онкологии привезли девочку в тяжелом состоянии.

Родственники одной из пациенток лекаря написали заявление в милицию с жалобой на мошенничество с его стороны. Суд арестовал его на два месяца, но так как потерпевшие отказались от обвинений, дело было закрыто. 21 января Хашим Зайналиев вышел на свободу.


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URL: https://www.vb.kg/376231
Теги:
Ирина Карамушкина, Минздрав, мошенничество, суд, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Космосбек Чолпонбаев, Хашим Зайналиев
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Комментарии
Нуржан
24.01.2019, 11:08

Вот недавно ЖК признало, что они балбесы и даже не читали Кодексов, которые введены. А Правительство ещё не признало, что они тоже балбесы и кодексы не читало. Поэтому по осмысленности своих действий ЖК менее балбеснее чем Правительство. Поэтому не нужно удивляться одному министру балбесного Правительства.

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Мораль
24.01.2019, 11:11

Власти выгодно когда на всех постах будут сидеть беззубые...

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Читатель Вечерки
24.01.2019, 11:26

У меня стойкое ощущение, что у наших депутатов просто нет мозгов. Вот эта депутатша как-то не может понять, что именно она и ее коллеги создают законы, согласно которых действуют правоохранительные и суденые органы. По этим законам лжелекаря к ответственности привлечь нельзя, так как родственники умерших не имеют к нему претензий.

Госпожа Карамушкина ! Примете закон о запрете деятельности лжелекарей и уголовной ответственности  - и все будет в порядке ! 

Подобных лжелекарей - пруд пруди. Аферист на аферисте, но успешно продолжают обманывать народ, потому что всякие там Карамушкины не работают и не создают нормальных законов.

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Серж
24.01.2019, 11:33

Когда все хорошо, жалоб нет. А когда кто-то, не дай бог, умирает, то сразу виновен по всем статьям.

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Ли
24.01.2019, 11:48

Все правильно говорит, одни трусливые раболепы

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Читатель Вечерки
24.01.2019, 11:53

В Кыргызстане можно на машине задавать троих людей и остаться безнаказанным, если родственники не будут предъявлять претензий.

В Кыргызстане можно быть "лекарем" и убивать своих претензий. Но опять же за это не посадят, если родственники не будут предъявлять претензий.

В Кыргызстане можно переломать другому человеку кости, но за это не посадят, если потерпевший откажется от претензий.

В Кыргызстане можно изнасиловать девушку, но за это опять-таки не посадят, если потерпевшая не подаст заявления.

Т.е. в Кыргызстане можно совершать преступления, а потом можно откупиться или запугать людей и остаться безнаказанным.

И в такой ситуации виноваты депутаты Жогорку Кенеша, в том числе вот эта Карамушкина. Прежде чем критиковать кого-то, депутатам пора бы на себя в зеркало посмотреть. 

Выборы по партийным спискам привели к тому, что в Жогорку Кенеш попали в большинстве своем люди, неспособные к законотворческой деятельности. Пора прекращать этот балаган и выбирать в Жогорку Кенеш каждого депутата отдельно, а не по партийным спискам. Народ уже наелся обещаний, насмотрелся на откормленных депутатов, поэтому при таких выборах в Жогорку Кенеш попадут нормальные люди, а не популисты и коррупционеры, скрывающиеся от рук правосудия.

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Горожанин
24.01.2019, 11:58

Надо всех 120 депутатов вместе с этим беззубым правительством отдать на принудительное лечение этому  Хашиму Зайналиеву,чтобы он им мозги вправил как умеет. И так от них нет никакого толка,а так может мозги совсем перестанут работать и вреда от них будет меньше стране

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