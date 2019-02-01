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Джекшенкулов попросил россиян пересмотреть цены на железнодорожные билеты

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- Бакыт Стамов
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Назначенный недавно Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов встретился с Председателем правления ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым. Об этом сообщается на официальной странице посольства КР в РФ.

По данным посольства, на встрече присутствовал также генеральный директор ГП "Кыргыз темир жолу" Канатбек Абдыкеримов.

"В ходе встречи были достигнуты договоренности о проведении в ближайшее время дополнительных встреч экспертов, для уточнения ряда вопросов, которые необходимы для выработки технико-экономических документов и активизации работы по проектам развития железнодорожной сети в Кыргызстане", - уточняется на странице посольства КР в РФ.

Кроме этого представитель посольства КР в РФ дополнительно сообщил VB.KG, на этой встрече Аликбек Джекшенкулович попросил главу ОАО "Российские железные дороги" Олега Белозерова пересмотреть цены на билеты в поездах. Так как они дороже авиационных.

Российская сторона пообещала изучить этот вопрос.


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URL: https://www.vb.kg/376418
Теги:
авиация, железная дорога, миграция, посольство, Россия, цены, Кыргызстан, КТЖ, Аликбек Джекшенкулов
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Комментарии
Нина Горобец
01.02.2019, 16:35

Молодец сразу приступил к делу и без раскачки успехов на новом поприще

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читатель
01.02.2019, 17:03

надеюсь снижут цену на поезд

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