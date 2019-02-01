Джекшенкулов попросил россиян пересмотреть цены на железнодорожные билеты

Назначенный недавно Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов встретился с Председателем правления ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым. Об этом сообщается на официальной странице посольства КР в РФ.

По данным посольства, на встрече присутствовал также генеральный директор ГП "Кыргыз темир жолу" Канатбек Абдыкеримов.

"В ходе встречи были достигнуты договоренности о проведении в ближайшее время дополнительных встреч экспертов, для уточнения ряда вопросов, которые необходимы для выработки технико-экономических документов и активизации работы по проектам развития железнодорожной сети в Кыргызстане", - уточняется на странице посольства КР в РФ.

Кроме этого представитель посольства КР в РФ дополнительно сообщил VB.KG, на этой встрече Аликбек Джекшенкулович попросил главу ОАО "Российские железные дороги" Олега Белозерова пересмотреть цены на билеты в поездах. Так как они дороже авиационных.

Российская сторона пообещала изучить этот вопрос.