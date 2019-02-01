Подросток из Кыргызстана упал под поезд московского метро

Подросток из Кыргызстана в Москве упал под рельсы метро. При этом очевидцы рассказали полицейским, что он прыгнул самостоятельно. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, инцидент произошел на станции "Сходненская" московского метрополитена.

"Подростка спасло то, что он попал в спасательный желоб между рельсами. Машинист, увидев человека на путях, применил экстренное торможение, но по инерции поезд все же наехал на мальчика", - передает издание.

Пострадавшего госпитализировали с переломом бедра, черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами.

В посольстве КР в РФ пока не получилось получить какую-либо дополнительную информацию.