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Сотрудники ГСИН удивлены назначением Мелиса Турганбаева

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- Виктория Григоренко
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Новость о назначении Мелиса Турганбаева на должность главы ГСИН была для военных сотрудников ведомства, как снег на голову. В этом они признались в неофициальном разговоре с VB.KG.

- Конечно, во главе Госслужбы исполнения наказаний стояли бывшие выходцы из ГКНБ и МВД, но разумнее было бы поставить на эту должность выходца из уголовно-исполнительной системы. У нашей службы свои нюансы, своя субкультура, свои неофициальные правила работы. Деятельность правоохранительных органов отличается от ГСИН, - говорят сотрудники.

Они также опасаются, что новый глава ведомства начнет заменять некоторых сотрудников системы УИС на правоохранителей, окончательно пошатнув систему.

- Конечно, всех он не уволит, но не исключено, что часть своих точно приведет из МВД - каждый пытается работать с проверенными людьми. С прежним начальником ГСИН у коллектива было взаимопонимание. Мы могли ему открыто в лицо высказывать свое мнение. Будет ли так с Мелисом Турганбаевым, мы не знаем. Но, повторимся, было бы разумнее поставить во главе столь серьезной структуры опытного представителя УИС. Видимо, в правительстве решили иначе, - заключили сотрудники ведомства.

Напомним, Мелис Турганбаев официально заявил о своем назначении на должность председателя Государственной службы исполнения наказаний. Однако отметил, что пока не представлен новому коллективу.


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URL: https://www.vb.kg/376663
Теги:
военная служба, кадры, назначение, Кыргызстан, политика, ГСИН, МВД, Мелис Турганбаев
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Комментарии
Читатель Вечерки
11.02.2019, 09:46

Конечно, когда назначают "своего" - это хорошо. Все знают, с кем и как делиться, все отлажено-налажено. А тут придет новенький и скажет: "Ни фига себе вы тут малина развели ! Сворачивайтесь !"

-1
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аза
11.02.2019, 09:53

Из системы не пойдет. Лучше из других структур, Турганбаев поставить работу на отлично, все таки стаж работы руководителем есть.

-1
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пп
11.02.2019, 09:53

На то наверное и назначили, чтобы понять, как работали "свои" до прихода "чужих"! Так что логично, что удивлялись!

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Влад
11.02.2019, 10:01

Совсем уже страх потеряли — что значит "свои неофициальные правила работы" в государственном ведомстве?

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888
11.02.2019, 10:10

"...эта песня хороша, начинай сначала..."   

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V.P. Time
11.02.2019, 10:13
Карма: +37
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 65
Минусов: 28
Комментариев: 77

Как известно  наиболее крупные революционные открытия происходят на стыке  различных наук.  Может  быть это же  произойдет  на стыке  различных ведомств?   Одним из условий такого прорыва в первом случае является  появление  неординарного  лидера в науке.  Является ли  таким  лидером  М. Турганбаев  в области  строительства государственных организационных структур?  Поживем, увидим. Чем черт не шутит.   Хотя лучше было бы, если  бы  здесь имело место божественному  провидению  как и всему нашему  государству  на благо его людей.

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смешно
11.02.2019, 10:15

Читатель Вечерки

Конечно, когда назначают "своего" - это хорошо. Все знают, с кем и как делиться, все отлажено-налажено. А тут придет новенький и скажет: "Ни фига себе вы тут малина развели ! Сворачивайтесь !"

Не надо передергивать! ГСИНовцы правы, назначать надо специалиста из системы, знающего нюансы работы в ГСИН. Ну скажите тогда для чего надо заканчивать специализированное высшее учебное заведение, если потом можно работать певцам таможенниками, журналистам в ГКНБ, фармацевту управлять системой здравоохранения? Пора бы власти подумать не о приближенных, а о государстве. Назначение приближенных на должности, требующие определенных знаний и умений, - это явная слабость власти, неумение создать команду единомышленников.

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Арбуз
11.02.2019, 10:17

Военные в ГСИН это солдафоны из департамента, лентяи и пьяницы, а сам ГСИН это госслужащие, с правом ношения формы. ГСИН был в составе МВД, кто не забыл. И чего хорошего для системы сделал хапуга Жапаров? Бояться как бы не уволили, а как же те которых незаконно освободил и уволил Жапаров? Так, что дерзай Мелис байке

0
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кг
11.02.2019, 10:32

Чтобы вести разумную и правильную политику, не­достаточно знать людей, надо любить их! По фото кажется Что он способен любить. :-)

0
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Урри
11.02.2019, 10:39

смешно

Читатель Вечерки

Конечно, когда назначают "своего" - это хорошо. Все знают, с кем и как делиться, все отлажено-налажено. А тут придет новенький и скажет: "Ни фига себе вы тут малина развели ! Сворачивайтесь !"

Не надо передергивать! ГСИНовцы правы, назначать надо специалиста из системы, знающего нюансы работы в ГСИН. Ну скажите тогда для чего надо заканчивать специализированное высшее учебное заведение, если потом можно работать певцам таможенниками, журналистам в ГКНБ, фармацевту управлять системой здравоохранения? Пора бы власти подумать не о приближенных, а о государстве. Назначение приближенных на должности, требующие определенных знаний и умений, - это явная слабость власти, неумение создать команду единомышленников.

Согласен. Кыргызда бир макал барго "Тоокту сойсо да касапчы сойсун".

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Жамал
11.02.2019, 10:55

Скорее эти сотрудники который не допонимает или там удивлены назначение Мелиса Турганбаева шакалы Атамбаева причем тут военный или ещё чтот то главное человек который пониманет этот отрасль и конечно работал в этом направлении ещё какие там не написанные правила или как вы там по свему называете это все ему знакома.

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Куба
11.02.2019, 11:12

Мелис  Турганбаев хороший кадр,  Атамбаевцы не дали ему  нормально по работать.

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МВД ГСИН
11.02.2019, 12:32

Был и цветным и зеленым. Разница есть во всем. Даже менталитет разный. Помню пришёл служить после ментовки на зону и не поверите просто афигел. Причина- разница во всем. Ну через полгода стал уже понимать что к чему. Ну а Турганбаев же не на зоне будет пахать. Вот Байзаков тоже был на этом поприще и хотел навести порядок,но его склевали. Хотя он в СИЗО хорошо пошерстил. А в целом назначение Турганбаеаа на должность считаю кадровой ошибкой. Ето имел с ним дело знает его негативные способности.

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Чодронова
11.02.2019, 12:48

Мелис, ты снова мой герой!

Набери меня вечерком )))

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Мелис
11.02.2019, 13:25

Чодронова

Мелис, ты снова мой герой!

Набери меня вечерком )))

Ладно, загляну вечером. Не забудь подмыться.)))

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500
11.02.2019, 13:40

Чёрные в зоне хлопают в ладоши и радуются Меке ))))))))))))))))))))))

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КГ
11.02.2019, 13:42

Читатель Вечерки

Конечно, когда назначают "своего" - это хорошо. Все знают, с кем и как делиться, все отлажено-налажено. А тут придет новенький и скажет: "Ни фига себе вы тут малина развели ! Сворачивайтесь !"

Пора обновлять власть которую построил Атамбаев, смотриш везде бордак. Начали убирать всю грязь! это хорошо 

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КГ
11.02.2019, 13:48

смешно

Читатель Вечерки

Конечно, когда назначают "своего" - это хорошо. Все знают, с кем и как делиться, все отлажено-налажено. А тут придет новенький и скажет: "Ни фига себе вы тут малина развели ! Сворачивайтесь !"

Не надо передергивать! ГСИНовцы правы, назначать надо специалиста из системы, знающего нюансы работы в ГСИН. Ну скажите тогда для чего надо заканчивать специализированное высшее учебное заведение, если потом можно работать певцам таможенниками, журналистам в ГКНБ, фармацевту управлять системой здравоохранения? Пора бы власти подумать не о приближенных, а о государстве. Назначение приближенных на должности, требующие определенных знаний и умений, - это явная слабость власти, неумение создать команду единомышленников.

Че вы на власть то прицыпились они работают и это главное любой провитель должен собирать свою команду, что же другие президенты сделали? А Жеенбеков работает убирает всех корумпированных людей и это провда 

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Чодронова
11.02.2019, 14:07

Мелис

Чодронова

Мелис, ты снова мой герой!

Набери меня вечерком )))

Ладно, загляну вечером. Не забудь подмыться.)))

Чтобы заглянуть надо сначала Крузак 200-ый мне новый поставить. Ноу мани, ноу лав! ))) 

и еще сам еще виагру хапни по дороге, как никак уже ветеран...

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