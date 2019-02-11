Сотрудники ГСИН удивлены назначением Мелиса Турганбаева

Новость о назначении Мелиса Турганбаева на должность главы ГСИН была для военных сотрудников ведомства, как снег на голову. В этом они признались в неофициальном разговоре с VB.KG.

- Конечно, во главе Госслужбы исполнения наказаний стояли бывшие выходцы из ГКНБ и МВД, но разумнее было бы поставить на эту должность выходца из уголовно-исполнительной системы. У нашей службы свои нюансы, своя субкультура, свои неофициальные правила работы. Деятельность правоохранительных органов отличается от ГСИН, - говорят сотрудники.

Они также опасаются, что новый глава ведомства начнет заменять некоторых сотрудников системы УИС на правоохранителей, окончательно пошатнув систему.

- Конечно, всех он не уволит, но не исключено, что часть своих точно приведет из МВД - каждый пытается работать с проверенными людьми. С прежним начальником ГСИН у коллектива было взаимопонимание. Мы могли ему открыто в лицо высказывать свое мнение. Будет ли так с Мелисом Турганбаевым, мы не знаем. Но, повторимся, было бы разумнее поставить во главе столь серьезной структуры опытного представителя УИС. Видимо, в правительстве решили иначе, - заключили сотрудники ведомства.

Напомним, Мелис Турганбаев официально заявил о своем назначении на должность председателя Государственной службы исполнения наказаний. Однако отметил, что пока не представлен новому коллективу.